سازمان راپمی خواستار توقف ساخت جزایر مصنوعی در آبهای خلیج فارس شد

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش آلودگی های خلیج فارس اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر شاهد فعالیتهای گسترده صنعتی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات هستیم که این امر آلودگی شدید آبهای این دریا را به دنبال داشته است .

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خلیج فارس دارای جایگاه ویژه ای در منطقه است و این امر ایجاب می کند تا کشورهای حاشیه توجه بیشتری به حفظ مسائل زیست محیطی این دریا داشته باشند.

نبوی در ارتباط با مدت زمان لازم برای پاکسازی خلیج فارس از آلاینده های نفتی که چندی پیش به علت بی توجهی نیروگاه برق بندر عباس وارد آب این دریا شد گفت : با توجه به اینکه خلیج فارس یک دریای نیمه بسته است و فقط از طریق تنگه هرمز به دریا راه دارد بنابراین پیش بینی می شود رفع آلودگی آن 3 تا 5 سال به طول انجامد .

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت : آلاینده های موجود در آب این دریا به آسانی از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود و این امر بر محیط تاثیر نامطلوب گذاشته و خسارات را افزایش می دهد.

وی در ارتباط با برنامه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ساخت جزایر مصنوعی در آبهای این دریا گفت : سازمان منطقه ای راپمی که کشورهای حاشیه خلیج فارس عضو آن می باشند از این کشورها خواسته تا روند ساخت و ساز این جزایر را متوقف کنند و ما نیز طی نامه ای به این سازمان مراتب اعتراض خود را اعلام کرده ایم .

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: کشورهایی که به دنبال ساخت جزایر مصنوعی در منطقه هستند ادعای می کند که در حریم خود مشغول فعالیت هستند که این امر از نظر ما قابل قبول نیست چراکه آلودگی ها قابل انتقال است و می تواند حتی کل منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.