دبیرکل سازمان ملل دیدار از سودان را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است در سفر به سودان با مقامات بلندپایه این کشور درباره بحران در مناطق مختلف این کشور بویژه منطقه بحران زده دارفور در غرب کشور به بحث و گفتگو بپردازد.

وی همچنین جهت حل بحران دارفور با سران طرف های مختلف در این مخاصمه به گفتگو خواهد پرداخت.

بحران دارفور از سال 2003 میلادی زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. طبق گزارش های سازمان ملل تاکنون حدود 200 هزار نفر در دارفور کشته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر نیز آواره شده اند.