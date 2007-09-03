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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

در جلسه امروز کمیته انضباطی؛

خداداد بر اشتباهات مسعود مرادی تاکید کرد / رای نهایی هفته آینده اعلام می شود

خداداد بر اشتباهات مسعود مرادی تاکید کرد / رای نهایی هفته آینده اعلام می شود

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم در جلسه امروز کمیته انضباطی ضمن تاکید بر اظهارات خود نسبت به اشتباهات داوران در دو مسابقه اخیر این تیم از شکایت این باشگاه به دلیل توهین داور به بازیکنان این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، درپی شکایت کمیته داوران نسبت به اظهارات خداداد عزیزی در دو دیدار اخیر این تیم مقابل سپاهان و پرسپولیس ، وی امروز درکمیته انضباطی حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت.

عبدالرحمن شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی درپایان این جلسه به خبرنگارمهرگفت: در جلسه امروز خداداد عزیزی بر اشتباهات داوری در دو دیدار اخیر این تیم تاکید داشت و مدعی بود می تواند این اشتباهات را از طریق بازبینی فیلم مسابقه ثابت کند . ایشان همچنین مدعی بودند که مسعود مرادی به دو بازیکن این تیم توهین کرده که قرار است شکایت انضباطی این بازیکنان ظرف 24 ساعت آینده به کمیته انضباطی ارسال شود .

شاه حسینی اضافه کرد: با توجه به مرتبط بودن موضوعات این دو پرونده مقرر شد، پس از دریافت شکایت باشگاه ابومسلم در این زمینه تصمیم گیری شود که تصور می کنم ظرف یک هفته آینده رای نهایی در خصوص این پرونده اعلام شود.  
کد مطلب 545619

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