غرب به بهانه حقوق بشر دور باطل تروریسم را ایجاد کرده است / غیر متعهد ها ارزش های غربی را رد کنند

عراق عرصه تحمیل فرهنگ غربی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق عصر امروز در نشست وزیران جنبش عدم تعهد با محوریت حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران گفتگوی تمدن ها را بسیار حائز اهمیت و ضروری برای همه کشورها خواند و تاکید کرد : تنوع فرهنگی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت جوامع بشری، عدم عقب ماندگی فرهنگی و صلح در جهان است.

زیباری تاکید کرد تلاش‌ ها برای تحمیل هرگونه فرهنگ خاصی به جوامع ،باعث متزلزل شدن امنیت جهان و تضعیف کشورها می‌شود و ضروری است جامعه بین الملل به این مهم توجه داشه باشد .

وزیر امور خارجه عراق انتخابات آزاد، قانونی و سالم را نشانگر توجه به تنوع فرهنگی و نژادی در کشورش خواند و افزود: الگوی عراق یک الگوی زنده از احترام به قومیت های مختلف است .



وی با بیان به اینکه کشور عراق مورد مداخله زیادی از سوی برخی کشورها است و این سرزمین را به عرصه تحمیل فرهنگ‌ های غربی تبدیل کرده‌اند خواستار آن شد که اجلاس کنونی تهران کشور ها را تشویق کند تا راه ‌حل‌های عملی و واقع گرایانه برای وضعیت کشورهای خود بیابند.



اسلام ستیزی کنونی مغایر با احترام به موجودیت فرهنگ های مختلف است

درجلسه عصر اجلاس وزیران کشور های عضو جنبش عدم تعهد همچنین وزیر امور خارجه افغانستان سخنرانی کرد .



رنگین دادفر سپنتا، با بیان اینکه پرداختن به موضوع تنوع فرهنگی و گفتگوی تمدن ها مسایل دشواری‌هایی دارد که بیشتر آن از سوی ایدئولوژی‌ های مختلف و منافع دولت‌ها ناشی می ‌شود گفت :‌ ظهور گفتمان‌ها یی مانند جنگ تمدن ها، تعارض انواع بنیادگرایی و افراط گرایی که در پوشش جنگ مذهبی و ایدئولوژی های سکولارمطرح می شود ، تبلور آشکار صف بندی های ارزشی در نظام کنونی است.

وی با اشاره به اینکه در جهان کنونی، ما هنوز به آن ارزش های متعالی که همزیستی فرهنگ ها بر پایه اصل تساهل و تسامح و احترام است نرسیده است گفت : هنوز هم باورهای سیاسی و فرهنگیی هستند که اعتقاد به برتری ارزش های خودی داشته ودر پی اعمال نوعی از نژاد پرستی فرهنگی می باشد.

سپنتا گسترش گفتگو و تضمین گفتگوهای باز و پذیرش کثرت گرایی فرهنگی را از الزامات نظام بین المللی برای تضمین همزیستی کشورهای صاحب فرهنگ و نظام های ارزشی گوناگون خواند.

وزیر امور خارجه افغانستان گفت: گرایش هایی مانند اسلام ستیزی در جهان کنونی ، محدود کردن زمینه های مشارکت انسان های دارای هویت های فرهنگی دیگر در روندهای سیاسی تنگناهای نظام کنونی ما را به نمایش می ‌گذارد.

وی تلاش برای مترادف قراردادن جهان اسلام با یک اقلیت ناچیز افراط گرا را موانع بزرگ پذیرش کثرت گرایی فرهنگی و احترام به موجودیت فرهنگ های مختلف خواند .

دادفر سپنتا تاکید کرد: ما به ارزش های مشترک جهان شمول نیازمندیم تا بر مبنای آنها همزیستی پیروان همه تمدن ها را بر پایه شکیبایی و مدارا فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: ما بر این باور هستیم که پذیرش تنوع فرهنگ‌ها و احترام به حقوق آنهاست که می تواند زمینه‌ساز جهان دیگر برای نسل های امروز و فردا باشد.



پذیرش روش های غربی بی ثباتی را بیشتر می کند

همچنین در بخش دیگری از این اجلاس ، پاک یوچون، وزیر امور خارجه کره شمالی گفت : جای تاسف است که امروز بشر نمی‌تواند خود را از چالش‌های موجود در برابر صلح در قرن 21 رها کند .



وی با اشاره به تلاش غرب گفت : مهمترین اقدام این کشورها استفاده از بهانه حقوق بشر است که موجبات مبارزه با دور باطل تروریسم را به ارمغان آورده و نتیجه آن کشتار شهروندان شده است.

وزیر خارجه کره شمالی با تاکید بر اینکه کشور های غربی قصددارند به بهانه روند جهانی شدن ارزشهای غربی را در کشور های مختلف نفوذ دهند تاکید کرد : این خطر بزرگی برای تنوع و میراث جهانی است ، لذا ضروری است که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد این ارزشهای غربی را رد کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای عضو باید اقدامات مشترکی برای مقابله با دخالت‌هایی که به بهانه حقوق بشر صورت می ‌گیرد داشته باشند گفت: حقوق بشر به معنای حاکمیت ملی است و نباید اجازه داد حاکمیت نقض شود، باید سرشت‌ها و میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم و برای توسعه مستقل عمل نماییم.

یوچون تاکید کرد : اگر کشورهای در حال توسعه روش های غربی را قبول کنند قطعا بی ثباتی بیشتر می‌ شود.