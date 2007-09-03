سارکوزی و شاه اردن تحولات بین المللی را مورد بررسی قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سارکوزی در پایان دیدار با عبدالله دوم در جمع خبرنگاران گفت : ما درباره مسائل مختلفی در زمینه منافع مشترک به گفتگو پرداختیم، اما چالش های بزرگتری همچون خاورمیانه، روند صلح بین فلسطینیان و اسرائیل، لبنان و آینده منطقه وجود دارد که به آنها نیز پرداخته شد.

عبدالله دوم نیز در این نشست خبری از روابط کشور خود با فرانسه ابراز شادمانی کرد و گفت : این صفحه جدیدی از روابط میان پاریس و امان به شمار می رود.

سارکوزی نیز روابط خوب میان دو کشور را ناشی از اراده حقیقی دو طرف عنوان کرد.

این دومین سفر عبدالله دوم در دو ماه گذشته به فرانسه به شمار می رود.

عبدالله دوم پس از پایان سفر به فرانسه قرار است فردا سه شنبه از مصر نیز دیدار و با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشور گفتگو کند.

شاه اردن روز شنبه نیز با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی در جده دیدار کرده بود.