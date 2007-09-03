برخی قدرت های بین المللی به درگیری ها در منطقه دامن می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه این مطلب را در جریان تشریح تحولات سیاسی جهان عرب و عرصه بین المللی در نشست رهبری مرکزی جبهه ملی ترقیخواه سوریه بیان داشت.

رئیس جمهوری سوریه در جریان ریاست این نشست به نقش برخی قدرت های بین المللی در دامن زدن به درگیری های موجود به جای تلاش برای ایجاد راه حل های جدی برای این درگیری ها اشاره کرد.

وی افزود : این امر ناشی از آن است که این قدرت ها از دیدگاه واقعگرایانه درقبال وضعیت منطقه و افق های راه حل برای آن به گونه ای که باعث رشد و توسعه می شود و از ثبات منطقه پاسداری می کند، برخوردار نیستند.

اسد همچنین به طرح های جاری دولت در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای بهبود اوضاع معیشتی شهروندان سوری و مبارزه با فساد اشاره کرد.