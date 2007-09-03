ورزشکاران پیوند اعضا روحیه مقاومت را در جامعه تقویت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به آیات قرآنی گفت: خداوند در این کتاب کریم انسانها را نهی کرده که در گرفتاری ها نا امید نشوند.

وی کمک به بیماران خاص را از کارهای مرضی الهی دانست و گفت: باید سعی کنیم کسانی که به هر دلیل گرفتار بیماری های خاص شده اند با روحیه مضاعف در جامعه حضوری فعال داشته باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی برنامه های فرهنگی و ورزشی را از کارهای ضروری برای بیماران خاص خواند و گفت: این برنامه ها بیماران را از خمودی و نا امیدی نجات می دهد.

در آغاز این دیدار فاطمی نسب، نایب رئیس فدراسیون بیماری های خاص گزارشی از چگونگی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات پیوند اعضای بانکوک ارائه کرد.

وی گفت: ایران با 26 ورزشکار مردم و 5 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده که موفق به دریافت 13 مدال طلا، 13 مدال نقره و 9 برنز شد.

در این دیدار مدال آوران افتخار آمیز لوح یادبودی از دست آیت الله هاشمی رفسنجانی دریافت کردند.