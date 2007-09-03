۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام :

ورزشکاران پیوند اعضا روحیه مقاومت را در جامعه تقویت می کنند

آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دیدار ورزشکاران پیوند اعضاء که در شانزدهمین دوره مسابقات جهانی شرکت کرده بودند ورزش را عامل شادابی جامعه دانست و گفت: موفقیت شما در میادین ورزشی باعث تقویت روحیه اراده و مقاومت در میان مردم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به آیات قرآنی گفت: خداوند در این کتاب کریم انسانها را نهی کرده که در گرفتاری ها نا امید نشوند.

وی کمک به بیماران خاص را از کارهای مرضی الهی دانست و گفت: باید سعی کنیم کسانی که به هر دلیل گرفتار بیماری های خاص شده اند با روحیه مضاعف در جامعه حضوری فعال داشته باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی برنامه های فرهنگی و ورزشی را از کارهای ضروری برای بیماران خاص خواند و گفت: این برنامه ها بیماران را از خمودی و نا امیدی نجات می دهد.

در آغاز این دیدار فاطمی نسب، نایب رئیس فدراسیون بیماری های خاص گزارشی از چگونگی برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات پیوند اعضای بانکوک ارائه کرد.

وی گفت: ایران با 26 ورزشکار مردم و 5 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده که موفق به دریافت 13 مدال طلا، 13 مدال نقره و 9 برنز شد.

در این دیدار مدال آوران افتخار آمیز لوح یادبودی از دست آیت الله هاشمی رفسنجانی دریافت کردند.

