وزیران خارجه بحرین، عمان و گینه بیسائو با احمدی نژاد دیدار کردند

تعمیق بیشتر مناسبات ایران و بحرین ، دشمنان را مایوس تر می کند



به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری با تاکید بر گسترش روابط همه جانبه ایران با بحرین افزود: ایران همیشه پشتیبان ملت و دولت بحرین خواهد بود .



دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزرای کشورهای عدم تعهد در تهران در دیدار وزیر امور خارجه بحرین ، با اشاره به روابط عمیق ملت های دو کشور تصریح کرد : هر چه این روابط مناسبات ، مستحکم تر باشد، دشمنان بیشتر مایوس می شوند .



وزیر امور خارجه بحرین نیز در این دیدار با قدردانی از میهمان نوازی دولت و ملت ایران گفت: پادشاه بحرین در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد و این سفر بی شک روابط دو کشور را گسترش خواهد داد.



وی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور پس از ماه مبارک رمضان گفت: نقشه های دشمنان برای اختلاف افکنی با تدابیر رهبری بحرین بی اثر شده است .



ایران آماده کمک به طوفان زدگان عمان است



دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور همچنین در حاشیه این اجلاس در دیدار وزیر خارجه عمان ، با اشاره به سفر چندی پیش خود به کشور عمان ، بر آمادگی مجدد جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آسیب دیدگان طوفان در این کشور تاکید کرد .



وزیر خارجه عمان هم در این دیدار با قدردانی از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در کمک های بشر دوستانه خواستار گسترش روابط دو کشور شد .



ایران از گسترش صلح و ثبات در گینه بیسائو خوشحال است



دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در حاشیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزرای عدم تعهد در دیدار وزیر خارجه گینه بیسائو با ابراز تاسف از صدمات ناشی از درگیری های داخلی در کشور گینه بیسائو از گسترش صلح و ثبات در این کشور ابراز خوشحالی کرد.



رئیس جمهوری همچنین با اشاره به حمایت ایران از کشورهای مستقل تصریح کرد : میان دو ملت علائق برادری و معنوی وجود دارد و هیچ مانعی برای گسترش همکاری های دو جانبه وجود ندارد .



وزیر خارجه گینه بیسائو نیز در این دیدار پیام مودت رییس جمهور ، ملت و دولت کشورش را به رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.



وی همچنین با ارایه گزارشی از روند صلح و ثبات داخلی گینه بیسائو ، از مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی حمایت کرد .