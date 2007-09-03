کشته و زخمی شدن چهار نظامی آمریکایی / دفن 40 هزار جسد ناشناس در نجف از آغاز حمله آمریکا به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که بر اثر انفجار دیروز یک بمب در مسیر عبور خودروی نظامیان آمریکایی در نزدیک شهر بغداد یک نفر از آنها کشته وسه نفر دیگر زخمی شدند.

با احتساب این نظامی کشته شده، شمار کشته های آمریکا در عراق از زمان آغاز حمله به این کشور در ماه مارس سال 2003 میلادی تاکنون به سه هزار و 732 نفر رسید.

در همین حال، احمد دعیبل رئیس دفتر اطلاع رسانی استاندار نجف گفت که از زمان حمله آمریکا به عراق بیش از 40 هزار نفر از افرادی که هویت آنها مشخص نشده است، در گورستان دارالسلام شهر نجف به خاک سپرده شده اند.

دعیبل افزود : براساس آمار رسمی، تعداد اجساد ناشناس دفن شده در گورستان تا امروز به بیش از 40 هزار نفر رسیده است و به طور میانگین درهفته حدود 200 جسد در این گورستان دفن می شوند.