پاریس از ابتکار عمل نبیه بری برای حل بحران لبنان استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "پاسکال اندره" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت : پاریس از پیشنهاد رییس مجلس لبنان اطلاع یافته و به نظر ما پیشنهاد مثبتی است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ضمن ابراز خرسندی از پیشنهاد بری افزود : فرانسه از این فراخوان نبیه بری استقبال می کند.

رئیس مجلس لبنان روز جمعه نهم شهریور در مراسم بیست ونهمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در شهر بعلبک تاکید کرد که اگر رئیس جمهوری آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.



سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت : پاریس خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین و در چارچوب قانون اساسی این کشور است.