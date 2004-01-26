پاس - فولاد ، جنگ قدرت درجمع بالا نشينان

به گزارش خبرنگار "مهر" اين ديدار در حالي از ساعت 30/14 فردا در ورزشگاه شهيد دستگردي شهرك اكباتان آغاز خواهد شد كه پاس به 36 امتياز از 19 بازي گذشته خود در مكان دوم جدول رده بندي و فولاد با 31 امتياز از همين تعداد بازي در رده چهارم آن جاي دارند.

پاسي ها درغياب علي جانملكي كه در هفته گذشته اخراج شد ، اميدوارند تا بتوانند با پيروزي بر ميهمان خود به صدر جدول برسند چون بازي استقلال و پرسپوليس دوشنبه هفته آينده برگزارخواهد شد و با احتساب توقف احتمالي آبي پوشان در آن بازي صدرنشيني پاس مي تواند تداوم داشته باشد.

ولي فولادي ها نيز بخوبي به اين نكته واقفند كه شكست در اين بازي اميدهاي رسيدن اين تيم به قهرماني را به پايين ترين حد ممكن خواهد رساند و به همين جهت با تمام نيروهاي موجود تلاش خواهند كرد تا از اين ميدان با امتياز خارج شوند. البته فولاد دراين ميدان پيام حاجي نجف را به دليل اخراج در هفته گذشته وعلي بداوي را هم به دليل سه اخطاره بودن در اختيارنخواهند داشت.

* نتيجه ديدار رفت:

(پنج شنبه 24/7/82 - ورزشگاه تختي اهواز ): فولاد 2 (حسين كعبي 24، ميثم سليماني 65 ) پاس يك (خداداد عزيزي 51).