برای تعیین سرنوشت امام موسی صدر به ایران امید بسته ایم

" ابوجعفر نصرالله" رئیس هیئت اجرایی جنبش امل لبنان به ریاست نبیه بری در گفتگویی با خبر گزاری "مهر" درباره آخرین اخبار مربوط به سرنوشت امام موسی صدر رهبر شیعیان و محرومان لبنان که امسال بیست و نه سال از ربوده شدنش در لیبی می گذرد، گفت : در حال حاضر هیچ اخبارجدیدی درباره سرنوشت امام موسی صدر وجود ندارد .



نصرالله افزود: تلاشهای زیادی از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام شده است، اما این تلاش ها تاکنون نتیجه ای نداشته است .



وی درباره اینکه چگونه پرونده امام موسی صدر را دنبال می کنید؟ گفت : ما از طریق دستگاه قضایی لبنان و به ویژه از طریق حکم بازداشت برخی از شخصیت های لیبیایی، این مسئله را پیگیری می کنیم و هماهنگی و تماس های مستمری با جمهوری اسلامی ایران داریم.



وی تاکید کرد: ما بر تلاش های جمهوری اسلامی ایران حساب بازکرده ایم، زیرا لیبی دارای منافع زیادی در داشتن روابط با ایران است و قطعا تهران می تواند از این مسئله به عنوان برگ برنده و ابزاری برای فشار بر حکومت لیبی استفاده کند تا سرنوشت امام موسی صدر هر چه زودتر روشن شود.



نصرالله درباره اینکه چرا پرونده امام موسی صدر همانند ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بین المللی نمی شود؟ گفت : به اعتقاد من مانعی برای بین المللی کردن این پرونده وجود ندارد و این کار را ضروری می دانم، اما شرایط سیاسی مربوط به پرونده امام موسی صدر با رفیق حریری متفاوت است، زیرا درمسئله امام موسی صدر بیشتر کشورهای عربی در ناپدید شدن امام موسی صدر نقش داشتند.



وی درباره اینکه چرا حکومت لیبی پاسخ کافی و روشنی درباره این پرونده نمی دهد؟ اظهار داشت : زیرا این حکومت خود در ربوده شدن امام موسی صدر دست دارد. آنها برای خارج شدن از بحران خود دست به هر ترفندی می زنند، مسئول این حادثه، شخص قذافی است و از هرگونه پاسخ دادن در این زمینه شانه خالی می کند، چون خود متهم اصلی این پرونده است.



نصرالله درباره اینکه آیا مکانیزم هایی برای فشار بر حکومت لیبی وجود دارد؟ به خبرنگار مهر گفت : فشارهایی از طریق دولت لبنان و دستگاه قضایی این کشور به ویژه با صدور حکم توقیف سیزده تن در این زمینه علاوه بر فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر حکومت لیبی اعمال شده است .



وی درباره دلایل و انگیزه هایی که سبب شد حکومت لیبی اقدام به ربودن امام موسی صدر نماید، اظهار داشت : دلایل زیادی وجود دارد که شرح آن در این گفتگو نمی گنجد. اولین سود برنده از این مسئله اسرائیل است، زیرا امام موسی صدر بنیانگذار مقاومت بر ضد اشغالگری و مانع بزرگ توسعه طلبی این رژیم بود. بدون شک، لیبی اهداف اسرائیل را تامین کرده است

لیبی دست به اقدامات منفی و دخالت های گسترده ای در امور لبنان زده است، این کشور در بروز جنگ داخلی و اختلافات میان گروه های لبنانی نقش داشت .



عضو ارشد جنبش امل لبنان نقش ایران در روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر گفت : ایران تا کنون تلاش های زیادی برای روشن شدن حقیقت انجام داده است، اما به نظر من این موضوع خیلی پیچیده ای است، باید فشارها بر رژیم لیبی به ویژه از سوی ایران که دارای اهرم های فشار زیادی است، افزایش یابد تا این رژیم با کنار گذاشتن عوامفرببی و تحریف حقایق، پاسخ های کافی و روشنی دراین زمینه ارائه کند، زیرا امام موسی صدر براساس شواهد ومدارک مستند درلیبی ناپدید شده است و بر خلاف ادعای قذافی، هرگز از این کشور خارج نشده است.

کد مطلب 545657