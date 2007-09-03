تیم دوومیدانی تهران با کسب 12 مدال قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز رقابت های دوومیدانی تهران در مواد 200 متر، پرش سه گام و پرش ارتفاع صاحب مدال طلا شد و در عین حال یک رکورد کشوری نیز در ماده 200 متر شکسته شد.

مریم طوسی که رکورد تاریخی زنده یاد خانم شادپور را در ماده 100 متر 5 صدم ثانیه بهبود بخشیده بود و به زمان 05/12 رسانده بود در200 متر نیز با 57 /24 صدم ثانیه رکورد خود را ترقی داد تا مدال طلای دیگری به اردوی تهرانی ها بیافزاید. او در 200 متر 13 صدم ثانیه رکورد خود را بهبود بخشید.

این گزارش حاکیست، نفرات برتر در چهار ماده 200 متر، 800 متر، پرش طول و پرش سه گام به قرار ذیل برگزیده شدند:

200 متر: 1- مریم طوسی از تهران با رکورد 57 / 24 2- زهره فرجاد از فارس با رکورد 43 / 25 3- نفیسه مساعی از تهران با رکورد 37 / 26

800 متر : 1- مینا پورسیفی از اردبیل با رکورد 90 / 14 / 2 2- ملیا آسریان از تهران با رکورد 89 / 22 / 2 3 - معصومه طالبی از تهران با رکورد 35/ 24 / 2

پرش ارتفاع: 1- زهرانبی زاده از فارس با 70/1 متر 2- سپیده توکلی از قزوین با 65/1 و نفر سوم الناز جهان تیغ از خراسان رضوی با ثبت رکورد 60/1

پرش سه گام : 1- مهسا معتمدی از تهران با 76 /11 2 - راضیه بنیانی از فارس با رکورد 41 / 11 3- بتول میر معصومی از اصفهان با رکورد 81 / 10

بدین ترتیب درپایان رقابتهای دوومیدانی بانوان درنخستین المپیاد ایرانیان پس از تهران، استان فارس دوم و اردبیل بر سکوی سوم تکیه زدند. همچنین مریم طوسی پدیده رقابتها شد و زهرا صفوی از قزوین به عنوان داور برتر شناخته شد.