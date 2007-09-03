شمشیربازان تهران قهرمان مسابقات اسلحه سابر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای یادشده باحضور 36 شرکت کننده از 17 استان در سالن جهان پهلوان امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار شد. مجتبی عابدینی و حمیدرضا طاهرخانی هردو از تهران و عضو تیم ملی شمشیربازی کشورمان پس از انجام 127 رقابت به مدال های طلا و نقره دست یافتند. حسام خواجوی از کرمانشاه نیز به همراه پرویز درویشی از تهران موفق به کسب گردن آویز برنز به طور مشترک شدند.

مسابقات شمشیربازی مردان که از دهم شهریور در قائمشهر در حال برگزاری است تا 15 ماه جاری ادامه خواهد داشت و ورزشکاران فردا نیز در اسلحه فلوره به رقابت خواهند پرداخت.