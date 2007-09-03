تیم فوتبال بانوان ایران با 13 گل سوریه را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه بینالمللی شهر امان پایتخت اردن برگزار شد، نایب قهرمان دوره گذشته بانتیجه پرگل ۱۳بر صفر حریف خود را شکست داد تا شروع قدرتمندانهای در این مسابقهها داشته باشد. تیم ایران در نیمه نخست این بازی با نتیجه ۵بر صفر تیم سوریه را پشت سر گذاشت.
گلهای تیم ایران را بیان محمودی و فرشته کریمی (هرکدام ۲گل)، نیلوفر اردلان ( ۳گل)، سهیلا ملمولی ( ۴گل) و فاطمه ارژنگی (از روی نقطه پنالتی) و زهرا قنبری به ثمر رساندند.
تیم ملی بانوان ایران روز چهارشنبه هفته جاری در دومین بازی خود در این مسابقهها به مصاف تیم لبنان میرود. اسامی نفرات اعزامی تیم ایران به این شرح است: فرشته کریمی، فاطمه ارژنگی، زهرا قنبری، مستوره رحمانی، نیلوفر اردلانی، زهره کودایی، بیان محمودی، نسیمه سادات غلامی، زمرد سلیمانی، سیده آذر موسوی میرکلانی، سمیه بافتانلی، کوهستان خسروی، سهیلا ملمولی ترازه، معصومه جهانچی، مدینه دین محمدی، ندا عبدالله زاده، سهیلا لرستانی راد و کتایون خسرویار.
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