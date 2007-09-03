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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۲۶

گزارش تصویری / نشست بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران

گزارش تصویری / نشست بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران

نشست "بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران" عصر امروز با حضور دکتر محمود عبادیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه و محمدبقایی ماکان مترجم در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی - دکتر محمود عبادیان - محمد بقایی ماکان

دکتر محمود عبادیان

 محمد بقایی ماکان

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی

عکس / روزبه جدیدالاسلام

کد مطلب 545670

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