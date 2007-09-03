گزارش تصویری / نشست بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی - دکتر محمود عبادیان - محمد بقایی ماکان
دکتر محمود عبادیان
محمد بقایی ماکان
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
عکس / روزبه جدیدالاسلام
نشست "بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران" عصر امروز با حضور دکتر محمود عبادیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه و محمدبقایی ماکان مترجم در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی - دکتر محمود عبادیان - محمد بقایی ماکان
دکتر محمود عبادیان
محمد بقایی ماکان
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
عکس / روزبه جدیدالاسلام
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