گزارش تصویری / نشست بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران

نشست "بررسی ترجمه آثار فلسفی در ایران" عصر امروز با حضور دکتر محمود عبادیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه و محمدبقایی ماکان مترجم در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.