تربیت یزد در زمین خود مقابل شهرداری کرمان مغلوب شد

به گزارش خبرنگارمهر، درتنها دیدارمعوقه نخستین هفته ازبیستمین دوره رقابتهای لیگ برترهندبال کشورعصرامروزتیم های تربیت یزد وشهرداری کرمان درسالن سرپوشیده 6 هزارنفری یزد به میدان رفتند که درپایان تیم شهرداری کرمان موفق شد با نتیجه 29 بر 25 مقابل میزبان خود دست یابد .



برنامه دیدارهای هفته دوم رقابتهای لیگ برترهندبال کشور به شرح زیر است :

*جمعه (16/6/86) : فولاد سپاهان نوین - تربیت یزد

*یکشنبه (18/6/86) : شهرداری کرمان - دانشگاه آزاد تهران

*سه شنبه (13/6/86) :فولاد مبارکه سپاهان - تربیت بدنی بهبهان

*جمعه(16/6/86 ): کارگران کرمانشاه - صنعت مس کرمان

جمعه (16/6/86) : پارس جنوبی - هپکو اراک



کلیه مسابقات راس ساعت 18 برگزارخواهد شد .



دربیستمین دوره رقابتهای لیگ برترهندبال کشور10 تیم فولاد مبارکه اصفهان ، شهرداری کرمان، صنعت مس کرمان، فولاد نوین سپاهان، دانشگاه آزاد تهران، پارس جنوبی، کارگران کرمانشاه، هپکو اراک ، تربیت یزد ، تربیت بدنی بهبهان حضور دارند.

