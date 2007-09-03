تربیت یزد در زمین خود مقابل شهرداری کرمان مغلوب شد

به گزارش خبرنگارمهر، درتنها دیدارمعوقه نخستین هفته ازبیستمین دوره رقابتهای لیگ برترهندبال کشورعصرامروزتیم های تربیت یزد وشهرداری کرمان درسالن سرپوشیده 6 هزارنفری یزد به میدان رفتند که درپایان تیم شهرداری کرمان موفق شد با نتیجه 29 بر 25 مقابل میزبان خود دست یابد .
برنامه دیدارهای هفته دوم رقابتهای لیگ برترهندبال کشور به شرح زیر است :
*جمعه (16/6/86) : فولاد سپاهان نوین - تربیت یزد
*یکشنبه (18/6/86) : شهرداری کرمان - دانشگاه آزاد تهران
*سه شنبه (13/6/86) :فولاد مبارکه سپاهان - تربیت بدنی بهبهان
*جمعه(16/6/86 ): کارگران کرمانشاه - صنعت مس کرمان
جمعه (16/6/86) : پارس جنوبی - هپکو اراک
کلیه مسابقات راس ساعت 18 برگزارخواهد شد .
دربیستمین دوره رقابتهای لیگ برترهندبال کشور10 تیم فولاد مبارکه اصفهان ، شهرداری کرمان، صنعت مس کرمان، فولاد نوین سپاهان، دانشگاه آزاد تهران، پارس جنوبی، کارگران کرمانشاه، هپکو اراک ، تربیت یزد ، تربیت بدنی بهبهان حضور دارند.
دیدار تیم های تربیت یزد و شهرداری کرمان از هفته نخست رقابتهای لیگ برتر هندبال با برتری نماینده کرمان به پایان رسید.
به گزارش خبرنگارمهر، درتنها دیدارمعوقه نخستین هفته ازبیستمین دوره رقابتهای لیگ برترهندبال کشورعصرامروزتیم های تربیت یزد وشهرداری کرمان درسالن سرپوشیده 6 هزارنفری یزد به میدان رفتند که درپایان تیم شهرداری کرمان موفق شد با نتیجه 29 بر 25 مقابل میزبان خود دست یابد .
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