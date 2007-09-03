به گزارش خبرگزاری مهر، "منوچهر متکی" در دیدار "لوئیز اربو" (‪ (Louis Arbow‬کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تهران سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد که جهت‌گیری‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منشا خدمات خوب برای بشریت باشد.

متکی تاکید کرد: مردم ایران مردمانی با احساس همبستگی با هم نوعان خود درجهان هستند و با توجه به‌سابقه تاریخی و مذهبی‌و اعتقاد مردم کشورمان به مبانی حقوق بشر ما می‌توانیم در ارتقای مبانی حقوق بشر مذاکره و تلاش کنیم.

وی درعین حال با بیان‌اینکه باید در زمینه حقوق بشر به‌استانداردها توجه شود، گفت: متاسفانه برخی از کشورها تصور می‌کنند که استانداردها نزد آنها است لذا نباید اجازه داد تعریف یکجانبه از حقوق بشر صورت گیرد.

"لوئیز اربو" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با ابراز رضایت از حضور در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی، همکاری با نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل در ژنو را بسیار عالی توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه روش جدید بررسی موضوعات مربوط به حقوق بشر غیر گزینشی و جامع می‌باشد، آمادگی شورای حقوق بشر سازمان ملل را برای ارائه کمک‌های فنی و مشورتی به ایران اعلام کرد.