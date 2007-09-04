تأکید پاپ بر ارزشهای خانواده برای تقویت جامعه و بقای بشر

حضور پاپ در جشنواره زیست محیطی جوانان

پاپ بندیکت شانزدهم روز شنبه 10 شهریور ماه در جشنواره زیست محیطی جوانان کاتولیک ایتالیا در شهر لونتر ایتالیا شرکت کرد.

این برنامه بخشی از ستاد زیست محیطی واتیکان است که جشنواره جوان در آن برگزار می شود. شرکت کنندگان در آن از کتابهای نیایش بازیافت شده ظروف تجزیه پذیر و کوله پشتی هایی استفاده می کنند که از پلاستیک بازیافت شده ساخته شده است.

این جشنواره با روز " نجات روز خلقت" در کلیسای کاتولیک همزمان شده و برگزار کنندگان آن تصمیم گرفتند موضوعی زیست محیطی برای آن در نظر بگیرند.

کتابی که پاپ برای عشای ربانی روز یکشنبه از آن استفاده می کند نیز از کاغذ بازیافت شده تولید شده و در طول این جشنواره اتومبیلهای هیدروژنی به نمایش در خواهد آمد و در جنگلی که اخیرا آتش سوزی رخ داد درختهایی کاشته می شوند.

جشنواره جوانان کاتولیک شهر لونترو بخشی از ستاد سه ساله جوانان کاتولیک است که با هدف تحدید حیات معنوی جوانان ایتالیایی از سوی کنفرانس اسقفهای ایتالیای برگزار می شود و از آنجا که تا روز جهانی جوانان کاتولیک که امسال در سیدنی برگزار می شود ادامه خواهد داشت، به نوعی به مقدمات این رویداد شباهت دارد.

در هفته گذشته رهبر کاتولیکهای جهان نسبت به آتش سوزی در جنگهالی ایتالیا و یونان ابراز تأسف کرد و گفت: این شعله ها میراث ارزشمند زیست محیطی بشر را نابود کرد.

ژان پل دوم سلف بندیکت شانزدهم نیز اغلب درباره ضرورت حفظ و حمایت از مخلوقات خداوند سخنرانی می کرد. پاتریاک بارتالامه اول رهبر ارتدکسهای جهان نیز به علت اقدامات ابتکاری خود در عرصه محیط زیست به پاتریاک سبز شهرت یافته است.

رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا نیز در گفتگو با رادیو واتیکان اعلام کرد که آموزش به جوانان برای حفظ سیاره زمین مسئولیت کلیسای کاتولیک به شمار می رود.

تأکید پاپ بر ارزشهای خانواده میان جوانان

پاپ بندیکت شانزدهم عصر روز شنبه 10 شهریور ماه از 300 هزار جوان کاتولیکی که در شهر لورنتو، ایتالیا جمع شده بودند خواست دنیا را تغییر داده ، به ارزشها خانواده احترام بگذارند و به دنبال عشق حقیقی باشند.

پاپ به جوانان کاتولیک که در جشنواره زیست محیطی شهر لورنتر گردهم جمع شده بودند گفت: زیبایی عشق ژرف و حقیقی را دریابید.

رهبر کاتولیکهای جهان یادآور شد که وی اعتقاد دارد تحقق این نوع عشق در انسان در دنیای امروز به مراتب دشوارتر از گذشته است اما وی از جوانان خواست به واسطه بحرانی که امروز خانواده ها را احاطه کرده دلسرد نشوند. خانواده در خطر قرار دارد. خانواده از پدربزرگ تا نوه باید محلی برای دیدار تلقی شود.

بندیکت که تصمیم گرفت سخنرانی از پیش آماده شده خود را نادیده بگیرد قسمت اعظم سخنان خود را بحث بنیان خانواده و انسجام آن اختصاص داد و اظهار داشت: جامعه باید با انسجام تقویت شود. جامعه به مراکز انسجام نیاز دارد و انسجام تنها راه بقای بشر است.

پاپ از جوانان خواست زمین را از تحولات زیست محیطی نجات دهند

رهبر کاتولیکهای جهان روز یکشنبه 11 شهریور ماه در مراسم عشای ربانی که با حضور یک میلیون کاتولیک در جشنواره زیست محیطی جوانان ایتالیایی در شهر لورنتو برگزار شد هشدار داد سیاره زمین به علت تحولات ناپایدار زیست محیطی با افولی بازگشت ناپذیر رو به رو است که مقابله با این روند تخریبی بر عهده جوانان است.

پاپ بندیکت شانزدهم طی مراسم عشای ربانی در هوای باز و به دنبال آخرین روز حضور خود در جشنواره زیست محیطی جوانان گفت: منابع آبی جهان باید حفظ شده و به منظور پرهیز از مناقشه به طور مساوی تقسیم شود.

بندیکت به جوانان گفت: نجات سیاره از تحولاتی که آرامش طبیعیت را نادیده می گیرد برعهده شماست. پیش از آن که دیر شود باید انتخابهای دلیرانه ای صورت داده و ائتلافی قوی میان زمین و انسان تشکیل دهید. ما به پاسخ مثبت و راسخ برای حفظ مخلوقات و تعهدی قوی برای حفظ روندهایی که زمین را با خطر افول بازگشت ناپذیر رو به رو خواهد کرد نیاز داریم.

پس از رسیدن کاردینال راتزینگر به سمت پاپی واتیکان تاکنون چندین گام جدی در راستای ثبات پذیری محیط زیست برداشته است.

نیایش مؤمنان سریلانکا برای شفای بیماران

روز ملی نیایش برای بیماران روز دوشنبه 5 شهریور ماه توسط مسیحیان کاتولیک در سریلانکا برگزار شد که علاوه بر گردهم جمع کردن بیش از 500 مسیحی، مؤمنان سایر ادیان نیز در این رویداد شرکت و برای صلح در کشور و شفای بیماران دعا کردند.

حدود 300 کشیش و رهبر روحانی از سراسر کشور سریلانکا که بیشتر جمعیت آن را بودائیان تشکیل داده در مراسم نیایش برای بیماران شرکت کردند. مسیحیان در این مراسم از حضرت مریم (س) خواستند به آنها آرامش درونی و سلامتی عطا کرده و بیماران کشور را شفا دهد.

مؤمنان ادیان مختلف در سریلانکا در کلیسای باسیلیکا گردهم جمع شده بودند تا در این مراسم که تدارکات و مقدمات آن از چهارشنبه گذشته تا کنون آغاز شده بود برای شفای بیماران و صلح در کشور دعا کنند. برخی از مؤمنان حاضر در این مراسم اظهار داشتند آنها نه تنها برای سلامت جسمانی دعا می کنند بلکه برای سلامت کشور خود در مقابل شر چون بی عدالتی و فساد نیز نیایش خواهند کرد.

کلیسای باسیلیکای این شهر در شمال کلمبو قرار داد که در سال 1946 به منظور قدردانی از حفظ کشور در جنگ جهانی دوم ساخته شد.

کشمکش پنهانی مادر ترزا و ایمان شخصی در کتابی بررسی می‌شود

کشمکش پنهانی مادر ترزا با ایمان خود در زمان تنهایی و دوری از خداوند در کتابی بررسی می‌شود.

امتحان دشوار مادر ترزا برای نخستین بار در سال 2003 در طور تحقیقاتی که برای طی شدن فرآیند قدیس شدن وی انجام می شد آشکار شد. فرآیندی که توسط پاپ فقید ژان پل دوم تسریع شد و قانون اولیه آن مبنی برگذشت پنج سال از مرگ فرد نادیده گرفته شد.

اما کتاب " نور من باش: نوشته های شخصی قدیس کلکته" که قرار است سه‌شنبه 13 شهریور توسط انتشار دابل دی منتشر شود تفکرات مادر ترزا را در این زمینه برای نخستین بار بررسی می‌کند.

تألیف این کتاب را کشیش برایان کلودیجچوک که مادر ترازا را به مدت 20 سال می شناخت و یکی از افرادی بود که از قدیس شدن وی حمایت کرده برعهده گرفته است. این کتاب قدیس کلکته را به مثابه عارفی توصیف کرده که با مسیح گفتگو می‌کرد اما این ارتباط را در چهار دهه آخر زندگی خود از دست داد.

وی در نامه ای بدون تاریخ نوشته است: "من ایمان ندارم، جرأت ندارم واژگان و افکاری را که در قلبم جاریست منعکس کنم، اما این افکار مرا رنج می دهند." وی همچنین در سال 1956 نوشته است: ایمان پوچ، عشق توخالی و بی اشتیاق... بهشت چیزی نیست که بخواهم برایش دعا کنم اما من همواره به روی او لبخند می زنم.

کشیش ریچارد مک برین نویسنده کتاب گفت: کشمکش درونی، وی را بیشتر به انسانها نزدیک می کرد. این نامه‌ها نشان می‌دهند که وی موجودی بی‌تحرک نبود که هیچگاه درباره خداوند و معنای زندگی غایی فکر نکند.



کلیساهای مسیحی بریتانیا و منع مؤمنان از شرکت در کلاسهای یوگا

در شرایطی که مراکز یوگای هندی در سراسر بریتانیا گسترش چشمگیری یافته، دو کلیسای بریتانیا مؤمنان مسیحی را از انجام یوگا منع کرده و این عمل آئین هندو را غیرمسیحی دانستند.

کلاسهای یوگا تاچندی پیش در کلیسای باپتیستها در سیلور استریت و کلیسای سنت جیمز در تانتون برگزار می شد اما کشیشهای این دو کلیسا از برگزاری آن جلوگیری به عمل آورده و آن را تصنعی و غیر مسیحی توصیف کردند.

مقامات مسیحی اظهار داشتند که یوگا به دستورالعمل معنوی کلیسا تجاوز می کند. گروه های وابسته به "بابا رام دِو" در سراسر بریتانیا کلاسهای یوگا برگزار می کنند که این کلاسها اخیرا به اسکاتلند نیز کشیده شده است. اغلب مردمان آسیایی تبار در این گردهمایی ها شرکت می کنند اما در برخی موارد غیر آسیاییها نیز از توصیه ها و تمرینهای این کلاسها سود می برند.

برگزار کننده یکی از این کلاسها اظهار داشت که در این کلاسها هیچ عاملی برای برهم زدن ذهن و یا ایجاد هر نوع شکل دلخواهی وجود ندارد. کلیسا ماهیت یوگا را درک نکرده است.

از سوی دیگر مقامات کلیسایی استدلال کردند که یوگا به نوعی برزندگی معنوی فرد تأثیر می گذارد که مسیحیان به آن اعتقاد ندارند. هرنوع فلسفه یا اعتقاد جایگزین ایمان و دین فردی شود کذب و جعلی محسوب می شود و ما از مردم می خواهیم به حقیقت فکر کنند.

یوگا ریشه هندوئیسم داشته و تلاش می کند با استفاده از تکنیکهای آرامش و سست کردن عضلات فرد را به حالت آرامی از ذهن وارد کند که این حالت به نوعی با معنویت سروکار دارد.

مقامات کلیسا اعتقاد دارند که فلسفه یوگا را نمی توان از عمل آن جدا کرد، آموزگار یوگا نیز آن را به عنوان فلسفه یوگا آموزش می دهد، اما ما مسیحیان این فلسفه را حقیقی نمی دانیم.



ساخت فیلم زندگی و تعالیم بودا با محوریت دنیای معاصر

زندگی و تعالیم بودا، بنیانگذار آئین بودیسم به زودی به فیلمی با محوریت مسائل معاصری چون بحرانهای جهان امروز، جنگ و مشکلات زیست محیطی تبدیل می شود.

این فیلم با مشارکت بنیاد نور آسیا مستقر در کلمبو پایتخت سریلانکا و سازمان سرگرمی فراتر از رؤیا در هندوستان به کارگردانی شیام بنگال کارگردان هندی ساخته می شود و ساخت این فیلم دینی اواسط سال 2009 آغاز خواهد شد.

بودا شاهزاده ای بود که در قرن ششم پیش از میلاد در مرز نپال و هندوستان متولد شد، اما زندگی آسوده خود را به منظور یافتن روشنگری معنوی ترک کرد.

کارشناسانی از چین، کره جنوبی و ژاپن، تیم تحقیقاتی این فیلم را تشکیل می دهند.

نمایش آثار باستانی و مقدس بودیسم در کانادا

آثار مقدس بودیستی که در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار می گیرند خاکستر اجساد استادان بودائی و افراد مقدس در این آئین است که براساس اظهارات برگزار کنندگان نمایشگاه به شکل کریستالهای مروارید شکل درآمده اند و برحسب اعتقاد بودائیان این پدیده نماد عشق و مهربانی آنها بوده‌اند.

فرد رونالد متصدی این نمایشگاه گفت: این خاکسترها از سالهای آغازین آئین بودیسم شکل گرفته و از طریق مربیان ارشد و عالی مرتبه به یکدیگر منتقل شده‌اند.

لاما زوپا رینپوشه به عنوان مرید و دانشجوی دالایی لاما این آثار مقدس و باستانی را گردهم جمع کرده است. درمیان سایر آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به گلدانهای کوچک طلایی، نمونه های کوچکی از معابد بودائی و مجسمه به اندازه واقعی بودا اشاره کرد.

برگزار کنندگان این نمایشگاه که به صورت یک تور در سراسر امریکا و اروپا برگزار شده اظهار داشتند که بازدیدکنندگان آن با الهام از فضا به صورت جمعی برای صلح جهانی و حکمت معنوی خود دعا کرده و در این نمایشگاه برای مجسمه برنزی 150 متری که قرار است ساخت آن در سال 2008 در هندوستان صورت گیرد نیایش خواهند کرد.





مؤمنان سیک سالگرد نوشته شدن قالب کتاب مقدس خود را جشن گرفتند

مؤمنان سیک در هندوستان روز شنبه 10 شهریورماه با برگزاری آداب دینی و حرکتهای دست جمعی چهارصد و سومین سال گردآوری تمام آموزه‌های گوروهای سیک در قالب کتاب مقدس و نصب آن را در معبد طلایی جشن گرفتند.

روحانیون سیک مراسم بزرگداشت گسترده‌ای به منظور سالگرد تکمیل تمام آموزه های و تعالیم دینی گوروهای سیک در قالب کتاب مقدس را جشن گرفتن و در لباسهای رنگارنگ آئینی خود ترانه های دینی می خواندند و در صفوف گسترده کردند کرده تا به معبد طلائی برسند.

کتاب مقدس سیکها ترانه ها و آموزه هایی است که از سوی 10 گوروی سیک به عنوان رهبران معنوی آنها به سیکها ابلاغ شده است و توسط گورو آرجان دِو نوشته شده است. این کتاب حجیم در سال 1604 در معبد طلایی قرار گرفت.

معبد طلایی مستقر در هندوستان مقدس‌ترین محل زیارتی سیکها است که روزانه با هزارانه بازدید کننده رو به رو می‌شود. آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند.