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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۰۷

بوش :

امکان کاهش نظامیان آمریکا در غرب عراق وجود دارد

امکان کاهش نظامیان آمریکا در غرب عراق وجود دارد

رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که درصورت ادامه پیشرفت حاصله در استان الانبار می توان تعداد نظامیان آمریکا را در غرب عراق کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوش این مطلب را پس از دیدار "شورای دفاع" آمریکا با نوری المالکی نخست وزیر و سایر مقامات بلندپایه عراق بیان داشت.

وی گفت : ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق و رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد به من گفته اند، درصورتی که موفقیت کنونی به همین منوال ادامه پیدا کند، باقی ماندن همین سطح امنیت در غرب عراق با نیروهای آمریکایی کمتری امکانپذیر خواهد بود.

ژنرال پتریوس و کروکر قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر گزارشی را درباره روند تحولات سیاسی و امنیتی عراق تقدیم کنگره آمریکا کنند.

کد مطلب 545684

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