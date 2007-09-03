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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۳۵

تحولات افغانستان /

کشته شدن 6 شبه نظامی هوادار دولت / طالبان 16 کامیون را به آتش کشید

کشته شدن 6 شبه نظامی هوادار دولت / طالبان 16 کامیون را به آتش کشید

گروه طالبان شش شبه نظامی هوادار دولت افغانستان را کشته و 16 کامیون کمک رسانی به نیروهای خارجی را به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالصبور الحیار از فرماندهان پلیس محلی افغانستان گفت که شورشیان طالبان با کارگذاشتن مین در مسیر یک دستگاه خودرو شش شبه نظامی هوادار دولت را به قتل رساندند.

وی افزود: این افراد در کنار نیروهای ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا در افغانستان علیه طالبان می جنگیدند و یکشنبه شب در ولایت کوهستانی کنر در نزدیک مرز با پاکستان کشته شدند. در این حمله چهار نفر دیگر زخمی شدند.

برپایه این گزارش، در موج جدید خشونت های طالبان در ولایت کنر در طول هفته گذشته 15 غیرنظامی کشته شده اند.

از سوی دیگر، شاهدان عینی گزارش دادند که اعضای طالبان به یک کاروان ویژه امداد رسانی و پشتیبانی به نیروهای خارجی در تقاطع ارتباطی شهر کابل به جنوب افغانستان حمله کرده و دستکم 16 کامیون را آتش زدند. یک راننده به خبرگزاری فرانسه گفت : عناصر طالبان به ما حمله کرده و 16 کامیون را به آتش کشیدند.

یک فرمانده پلیس افغانستان نیز با تایید حمله طالبان به کاروان یادشده گفت که براساس اطلاعات وی، 15 یا 16 کامیون به آتش کشیده شده است. وی افزود: این کاروان از یک پایگاه نظامی آمریکا در بگرام همراه با نیروهای محافظ یک شرکت امنیتی خصوصی حرکت کرده بود.

کد مطلب 545685

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