بوش برحمایت از دولت نوری المالکی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الفرات، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با جلال طالبانی رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی معاونان وی و نوری المالکی نخست وزیر عراق در پایگاه هوایی الاسد در استان الانبار دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار بر حمایت از دولت عراق و فرایند سیاسی کنونی این کشور تاکید کرد و از توافق نیروهای ملی عراق برای برون رفت از بحران سیاسی ستایش کرد.

بوش بعد ازظهر امروز به همراه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و استفان هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا وارد استان الانبار در غرب عراق شد.