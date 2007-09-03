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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۴۱

در دیدار با مقامات عراقی؛

بوش برحمایت از دولت نوری المالکی تاکید کرد

بوش برحمایت از دولت نوری المالکی تاکید کرد

رئیس جمهوری آمریکا امشب در دیدار با مقامات بلندپایه عراقی بر حمایت خود از دولت نوری المالکی نخست وزیر این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الفرات، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با جلال طالبانی رئیس جمهور، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی معاونان وی و نوری المالکی نخست وزیر عراق در پایگاه هوایی الاسد در استان الانبار دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار بر حمایت از دولت عراق و فرایند سیاسی کنونی این کشور تاکید کرد و از توافق نیروهای ملی عراق برای برون رفت از بحران سیاسی ستایش کرد.

بوش بعد ازظهر امروز به همراه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و استفان هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا وارد استان الانبار در غرب عراق شد.

کد مطلب 545688

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