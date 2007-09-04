وی، عدم توجه به تولید کیفی را منجر به بی ثباتی تولیدکنندگان دربازار دانست و گفت: انگیزه انجام کار در موسسات دولتی به مراتب پائین تر از بخش خصوصی است؛ لذا زمانی که امری تولیدی در اختیار مردم قرار گیرد نتایج مطلوب‌تری ازآن حاصل می شود.

عباسی تصریح کرد: معنای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابتدایی بودن یک حرکت اقتصادی و یا کوچک شدن اقتصاد تلقی نمی شود بلکه منظور از این سیاست تکامل یافتن بک حرکت اقتصادی است .

وزیر تعاون، تعاونی ها را شکل مدرن از عرضه یک حرکت قوی و برجسته خواند و افزود: افراد در تعاونی ها با ارائه همه ابعاد استانداردسازی و مولفه های قادرند حرکت اقتصادی برجسته ای را ارائه دهند در حالیکه انجام این حرکت به صورت انفرادی مقدور نیست.

به گفته عباسی، امروزه درک محدودیت منابع و شکل فرآوری تولید درکشور متفاوت است؛ لذا این وضعیت باید با بهره وری کافی به نتایج مثبت از نظر کمیت و کیفیت تولیدات دست یابد.