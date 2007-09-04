به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در افتتاح نخستین آزمایشگاه صنفی کنترل کیفی مواد غذایی شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی سراسر کشور و دفتر تحقیق و توسعه این آزمایشگاه، با اعلام آمادگی وزارت تعاون از حمایت همه جانبه از فعالیت تعاونی های تولیدی، اظهارداشت: تعاونی ها به لحاظ استانداردسازی و آمادگی برای اخذ ISO های جهانی قابل رقابت باید گام بردارند که این امرزمینه مناسبی را برای وزارت تعاون فراهم می کند.
وی، عدم توجه به تولید کیفی را منجر به بی ثباتی تولیدکنندگان دربازار دانست و گفت: انگیزه انجام کار در موسسات دولتی به مراتب پائین تر از بخش خصوصی است؛ لذا زمانی که امری تولیدی در اختیار مردم قرار گیرد نتایج مطلوبتری ازآن حاصل می شود.
عباسی تصریح کرد: معنای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابتدایی بودن یک حرکت اقتصادی و یا کوچک شدن اقتصاد تلقی نمی شود بلکه منظور از این سیاست تکامل یافتن بک حرکت اقتصادی است .
وزیر تعاون، تعاونی ها را شکل مدرن از عرضه یک حرکت قوی و برجسته خواند و افزود: افراد در تعاونی ها با ارائه همه ابعاد استانداردسازی و مولفه های قادرند حرکت اقتصادی برجسته ای را ارائه دهند در حالیکه انجام این حرکت به صورت انفرادی مقدور نیست.
به گفته عباسی، امروزه درک محدودیت منابع و شکل فرآوری تولید درکشور متفاوت است؛ لذا این وضعیت باید با بهره وری کافی به نتایج مثبت از نظر کمیت و کیفیت تولیدات دست یابد.
وی با اشاره به عدم درک کلیه ابعاد تعاون در کشور، افزود: درک کلیه ابعاد تعاون در گرو ایجاد فرهنگ تعاون در کشور است که البته اجرای این ضرورت تولیدکنندگان را به سمت تولید کیفی سوق خواهد داد.
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