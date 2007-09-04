فرمانده جدید سپاه: دراوج آمادگی هستیم/ سپاه همه تحرکات دشمن در منطقه را زیر نظر دارد/ رویکرد ما تقویت قدرت در نبرد نامتقارن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر دوشنبه در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت : توانمندی بالای موشکی و دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مزیت های کنونی آن است که ما نیز به دنبال ارتقاء آن هستیم.

وی با اشاره به مسئولیت خود در مرکز استراتژیک سپاه گفت: این اطمینان را به مردم می دهم که سپاه امروز نسبت به گذشته توانمندتر و با قرار داشتن در اوج آمادگی برای دفاع از انقلاب و آب و خاک این مرز و بوم آماده است.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه امروز ماهیت تهدیدات دشمن علیه کشور تغییر یافته است تصریح کرد : سپاه باید در همه زمینه ها آمادگی مطلوبی داشته باشد.

وی هدف آمادگی دائمی سپاه را توسعه توان بازدارندگی دشمن دانست و افزود: مقابله هوشمندانه با تهدیدات، توسعه توان داخلی و حفظ اقتدار کشور از جمله اهداف سپاه است.

فرمانده جدید سپاه با بیان اینکه سیاست نظامی کشور ما تنها دفاع از کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی است گفت: اقدامات بازدارندگی ما در همین راستا انجام می شود و ما نیز سعی خواهیم کرد بهترین و سریعترین شیوه ها را به کار بگیریم.

سرلشگر جعفری با ابراز خوشبختی از کسب تجربه سپاه از جنگ های اخیر منطقه و 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: تمامی این جنگ ها تجربیات ارزشمندی را برای نیروهای ما به همراه داشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه سپاه یک نیرویی است که به سرعت از دستاوردهای مختلف نظام الگو می گیرد و لذا می توان آن را یک نیروی یادگیرنده دانست.

فرمانده جدید سپاه تصریح کرد: این سرعت یادگیری باعث افزایش سرعت آمادگی و قدرت سپاه پاسداران شده است.

سرلشگر جعفری از دیگر ویژگی های بارز سپاه را داشتن روحیه انقلابی علاوه بر خصوصیات نظامی آن برشمرد و گفت: مردمی بودن این سازمان و اتصال آن به نهادی مردمی مثل بسیج ، آن را نسبت به سایر دستگاه های نظامی جهان متمایز ساخته است.

وی خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران و سپاه یادآور شد: سازمانی که از متن مردم به وجود آمده و شکل گرفته است قابل از بین بردن نیست لذا بهتر است دشمنان تهدیدات خود را نسبت به سپاه با تامل بیشتری انجام دهند.

فرمانده جدید سپاه خاطر نشان کرد: تا مردم ایران و جمهوری اسلامی برقرار باشد سپاه نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دژ مستحکمی برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی باید بدانند که حضور آنها در منطقه مشکل ساز شده است به آنها پیشنهاد کرد هر چه زودتر منطقه را ترک کنند و مانند گذشته از دور با مسلمانان ارتباط برقرار کنند.

وی ادامه داد: اگر دشمنان هر چه سریعتر منطقه را ترک کرده و به مانند گذشته با جهان اسلام ارتباط برقرار کنند ، مطمئنا به نفع خودشان خواهد بود.

فرمانده جدید سپاه از تلاش سپاه و همراهی با سایر نهادهای کشور برای تحقق شعار امسال (اتحاد ملی و انسجام اسلامی) که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده خبر داد و افزود: سپاه حرکت به رو به جلو دارد و ما نیز آینده روشنی برای آن متصور هستیم.



فرمانده جدید سپاه از آمادگی کامل دفاعی کشور خبر داد و اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برای مقابله موفق با دشمن به سمت تقویت شیوه نبرد نامتقارن پیش خواهد رفت و سیاست ها و روش های متفاوتی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد .

سردار سرلشگر جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سابقه شما در طراحی جنگ های نامتقارن آیا در سپاه پاسداران نیز از این شیوه بهره خواهید گرفت یا خیر ، گفت : نبرد نامتقارن که درسپاه از آن با عنوان نبرد علوی یاد می شود تکنیکی است برای مقابله با توانمندی های بالای دشمن که نمونه بارز آن جنگ سی و سه روزه لبنان با یکی از پیشرفته ترین ارتش های جهان بود .

وی افزود : از آنجایی که توانمندی های تکنیکی دشمن بسیار بالاست و علی رغم پیشرفت هایی که ما در زمینه تجهیزات نظامی به دست آورده ایم در سطح پایین تری از لحاظ تجهیزات نسبت به آنها قرار داریم برای مقابله موفق با دشمن مسلما باید به این سمت برویم و سیاست ها و روش های متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کنیم .

فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ نابرابر ایران و عراق را نمونه کوچکی از جنگ های نامتقارن دانست و اظهار داشت در واقع نوع تهدید و توانمندی های نظامی دشمن سبب انتخاب تاکتیک های خاص علیه آن می شود .

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در سپاه به دلیل تهدیدات اخیردشمن بوده است ، گفت : تصمیمی که برای تغییر فرمانده سپاه اتخاذ شده مربوط به چندین ماه پیش است لذا این تصمیم هیچ ربطی به تهدیدات دشمن ندارد .

سرلشگر جعفری اظهار داشت : اگر قرار به تغییر به دلیل تهدیدات بود سرلشگر صفوی سابقه بیشتری نسبت به من در این پست داشت و سابقه جبهه و حضور در جنگ وی نیز هم نسبت به من بیشتر بود .

وی ادامه داد : ماموریت سپاه با ارتش کاملا متفاوت است چرا که ارتش وظیفه اش حفظ تمامیت ارضی است ولی سپاه باید از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی حفاظت کند .

فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه را نیروی احتیاطی در دست فرماندهی کل قوا خواند و افزود : سپاه نیرویی است که به کمک سایر نیروهای نظامی می پردازد و هیچ گاه نمی تواند آمادگی نظامی و دفاعی خود را تعطیل کند .

سرلشگر جعفری با بیان اینکه سپاه همیشه در متن جامعه و نظام است ، تصریح کرد : در مقاطعی سپاه باید به تقویت بعد نظامی خود بپردازد اما درهمه حال باید در ابعاد مختلف از جمله امنیتی ، اطلاعاتی ، فرهنگی و غیره آمادگی کامل داشته باشد .

وی در خصوص تعامل سپاه با سایر نیروهای مسلح نیز گفت : تعامل سپاه با سایر نیروهای نظامی ، انتظامی از جمله ارتش ، نیروی انتظامی ، اطلاعات و وزارت دفاع بسیار مناسب است و هر سال که پیش می رویم تعاملات ما بیشترمی شود .

سرلشگر جعفری خاطرنشان کرد : در شرایط کنونی سپاه بیشترین تعامل را با نیروهای مسلح دارد و تا حدی که لازم بوده این تعامل صورت گرفته و در ادامه فعالیت هایمان نیز آن را حفظ خواهیم کرد .

وی اظهار داشت : طبیعی است که تعامل ما با وزارت دفاع که وظیفه پشتیبانی و توسعه تجهیزات دفاعی و تحقیقات نیروهای مسلح را برعهده دارد گسترده تر خواهد شد .

فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به خبرنگاری که ازچگونگی فعالیت سپاه در دوران جدید فرماندهی درعرصه سازندگی پرسید، گفت : از آنجایی که نگاه سپاه به بخش سازندگی نگاه به عمق بخشی به انقلاب و آرمان های امام راحل است ، فعالیت های سازندگی ما در همین راستا ادامه خواهد یافت .

وی کمک به مناطق مرزی و نا امن را توسط بخش سازندگی سپاه از جمله اهداف این بخش دانست و افزود : هر جایی که بخش خصوصی کمتر وارد می شود سپاه با جدیت گام به عرصه می گذارد چرا که هدف ما درآمد زایی نیست بلکه کمک به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است .

سرلشگر جعفری در پایان ادامه روند فعالیتی بخش سازندگی سپاه را باعث افزایش توان رزمی مهندسی این نیرو دانست و تصریح کرد : با توجه به این رویکرد و مزیت های ذکر شده دلیلی نیست که فعالیت های بخش سازندگی کمتر و یا به طور کلی تعطیل شود .