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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۸:۲۰

نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران در جشنواره مطبوعات شرکت می کنند

نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران در جشنواره مطبوعات شرکت می کنند

دبیر چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها اعلام کرد: نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران می توانند با ارسال آثار خود به دبیرخانه، در این دوره مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، یوسف قوچانی غروی دبیر چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها با اعلام این مطلب افزود: با هماهنگی های انجام شده با مدیریت کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم جشنواره همراه با توضیحات ضروری درخصوص چگونگی شرکت در جشنواره و همچنین گرایش های مربوطه برای کلیه دفاتر نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران ارسال شده است.

وی گفت: کار داوری درخصوص آثار ارسال شده از سوی نمایندگان رسانه های خارجی مقیم کشور به وسیله گروهی از اساتید ارتباطات و روزنامه نگاران برجسته و صاحب نظر انجام خواهد شد و همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه نسبت به معرفی برگزیدگان برتر اقدام می شود.

کد مطلب 545736

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