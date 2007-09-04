نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران در جشنواره مطبوعات شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، یوسف قوچانی غروی دبیر چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها با اعلام این مطلب افزود: با هماهنگی های انجام شده با مدیریت کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم جشنواره همراه با توضیحات ضروری درخصوص چگونگی شرکت در جشنواره و همچنین گرایش های مربوطه برای کلیه دفاتر نمایندگان رسانه های خارجی مقیم ایران ارسال شده است.

وی گفت: کار داوری درخصوص آثار ارسال شده از سوی نمایندگان رسانه های خارجی مقیم کشور به وسیله گروهی از اساتید ارتباطات و روزنامه نگاران برجسته و صاحب نظر انجام خواهد شد و همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه نسبت به معرفی برگزیدگان برتر اقدام می شود.