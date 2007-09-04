محمد میرکیانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "جدول برنامه‌های کودک و نوجوان در ماه رمضان امسال با آثار ایرانی بسته شده است. علاوه بر آن آثار خارجی را در این ماه از کنداکتور برنامه‌ها به دلیل جایگاه و شان این ماه، تقویت روحیه ملی و توجه به عناصر فرهنگی خودمان حذف کرده‌ایم."

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک ادامه داد: "در برنامه‌های ماه رمضان سعی کرده‌ایم به مسائل فرهنگی نوجوانان بیشتر توجه‌ و آنها را با فضای معنوی این ماه بیشتر آشنا کنیم. به همین دلیل آثار خارجی را حذف کردیم که البته کار بسیار مشکلی بود. طبق تمهیداتی که اندیشیده شده، تلاش کردیم کارها بومی باشد و از مستقیم‌گویی در این ماه به شدت پرهیز خواهیم کرد."

وی با اشاره به برنامه‌های ماه رمضان گروه کودک و نوجوان افزود: "برنامه "آستانه" و مسابقه "ماه و مهر" هم ویژه این ماه مبارک تولید شده است. امسال برای گروه نوجوان مجموعه‌ای در دست پخش نداریم. برنامه "خاله شادونه" هم ویژه خردسالان روی آنتن می‌رود."

میرکیانی درباره اینکه چرا امسال همانند سال گذشته مجموعه‌ای برای نوجوانان در ماه رمضان تولید نشده، گفت: "مجموعه‌هایی در دست تولید است، اما برای ماه رمضان مجموعه‌ای برای نوجوانان نداریم. اگر کنداکتور برنامه جا داشته باشد، به احتمال زیاد مجموعه "صیام و تیام" که سال گذشته روی آنتن رفته، دوباره پخش می‌شود."

وی درباره احتمال تداوم حذف برنامه‌های خارجی در گروه کودک و نوجوان شبکه یک گفت: "این مسئله نیاز به زمان دارد. ابتدا باید تولیدات داخلی به اندازه نیاز داشته باشیم و بعد این کار را انجام دهیم. البته این تصمیم در گروه کودک و نوجوان شبکه یک گرفته شده، ولی باید تولیدات داخلی را تقویت کنیم. به مرور زمان و در آینده این تصمیم عملی می‌شود."