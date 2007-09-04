پایان جشنواره آغاز راه جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، درابتدای این مراسم که با حضورهنرمندان، دبیرو اعضای هیئت داوران جشنواره ، ایمانی خوشخو معاون امور هنری، احمدی رئیس دفتر موسیقی وهنرجویان و خانواده های آنها برگزار شد ابتدا دبیر ششمین جشنواره موسیقی جوان با اشاره به وقفه سه ساله در برگزاری این جشنواره گفت : با وجود تمام کاستی ها و مشکلاتی که در راه برگزاری این جشنواره داشتیم در نهایت توانستیم این جشنواره را با حضور جوانان مشتاق و با استعداد در حوزه سازهای موسیقی ایرانی و همچنین سازهای موسیقی کلاسیک به پایان ببریم .

حضور شهرستانی ها

پیرنیاکان در ادامه به نوآوری و بدعت گذاری در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت : جشنواره ششم از جهت مسائل جنبی یکی از جشنواره هایی بود که بدعت هایی بسیاری را برای دوره های بعد به جا گذاشت که یکی از آنها حضور جوانان شهرستانی و اسکان آنها در تهران بود که این امکان درگذشته وجود نداشت و یکی دیگر از ویژگی های این جشنواره حضور فعال و مستمر شرکت کنندگان از جهت کمی و کیفی در این دوره از جشنواره بود.

وی افزود: در این دوره از جشنواره 440 اثردر سطح بسیار بالایی انتخاب کردیم که از این تعداد 330 نفر در بخش سازهای موسیقی ایرانی و 110 نفر در قسمت سازهای موسیقی کلاسیک حضور داشتند که از هنرجویان در بخش موسیقی ایرانی طی 5 روز آزمون به عمل آمد و شرکت کنندگان در بخش موسیقی کلاسیک،آثار در سه روز داوری شدند که داوران ما در کمال امانت داری و با توجه به اینکه میزان آرا بسیار به هم نزدیک بود بهترین ها را انتخاب کردند .

دبیرششمین دوره جشنواره موسیقی جوان در پایان به نگاه ویژه داوران در خصوص حفظ ردیف اشاره کرد و گفت : نگاه ویژه هیئت انتخاب و داوران به تکنوازان سازهای موسیقی ایرانی ردیف دانی و حفظ موسیقی ردیف دستگاهی بود چراکه حفظ و نگه داری سنت های دیرین موسیقی اصیل ایرانی از طریق ردیف دانی افراد میسر است چراکه دانستن این بخش از موسیقی ایرانی راه دست یابی به موسیقی متعالی است .

اجرای نوازندگان برگزیده

پس از پایان صحبت های دبیر جشنواره ششم موسیقی جوان گروه موسیقی هنرجویان موسیقی هنرستان پسران به سرپرستی "حسین سروی" اجرای برنامه داشتند.

پس از اجرای این گروه سه تن از برگزیدگان هیئت داوری در بخش تکنوازی سازهای موسیقی کلاسیک در گروه های سنی مختلف اجرای برنامه داشتند در بخش اول "امیر محمد دارابی "در گروه سنی الف (متولدین 1372 تا 1376)، تکنوازی پیانو را اجرا کرد. بخش دوم این قسمت اجرای تکنوازی گیتار "جواد کیازاد" در گروه سنی ب 15 تا 18 سال (متولدین 1371 تا 1368) و آخرین اجرا از "الیانا فرهودی" با تکنوازی ویولن در گروه سنی ج 19تا 24 ( متولدین 1362 تا 1367) بود.

قرائت بیانیه

پس از اجرای این تکنوازی علی اکبرشکارچی به نمایندگی از سوی داوران به روی سن آمد و بیانیه هیئت داروان را قرائت کرد دربخشی از این بیانیه به فعال نگه داشتن دبیرخانه جشنواره موسیقی جوان اشاره وبه توجه به نیروهای جوان و مستعد در حوزه موسیقی تاکید شد.

پس از قرائت بیانیه قطعه ای از موسیقی کلاسیک توسط هنرجویان موسیقی دختران تهران اجرا شد و در ادامه "رضا رحیمی نیا" کودک 10 ساله از اهالی روستای محرومی به نام "کاهکلک" از توابع استان چهارمحال بختیاری در گروه سنی الف در قسمت آواز اجرای خوبی را داشت که تحسین و توجه حاضرین در سالن را جلب کرد و با تشویق فراوانی مواجه شد.

"بهنوش بهنام نیا" یکی دیگر ازبرگزیدگان بود که تکنوازی کمانچه را اجرا کرد و آخرین اجر از این بخش تار نوازی "سعید آذرنوش" با آواز "وحید تاج"بود.

جشنواره غیر معمول

محمد حسین ایمانی خوشخو درادامه به روی صحنه آمد و خطاب به جوانان شرکت کننده در جشنواره گفت : تنها راهی که شما را به هدف متعالی می رساند ، پیروی ازاساتید وپیمودن راه آنان است. شیوه اساتید را دست کم نگیرد چرا که اگر به سیر و روش زندگی آنها بنگرید،می‌بیند که با چه سختی‌ها و مشقت‌هایی دوران گذراندند و به این مرحله رسیدند .

وی افزود:برگزاری این جشنواره نشان داد که نباید به عنوان یک جشنواره معمول به آن بنگریم. ما باید المپیاد هنری را در کنار جشنواره‌ها قرار دهیم و رشته‌ موسیقی می‌تواند قدم اول این المپیاد باشد.ما می‌توانیم دبیرخانه دائمی این المپیاد را تشکیل و آن را مرجع استاندارد سازی موسیقی در حوزه جوان کنیم.

اسامی برگزیدگان اول

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره موسیقی جوان با اهداء جوایز به پایان رسید؛ هیئت داوران جایزه نخست خودرا در بخش تکنوازی تنبک به امیر قدسی، سیاوش مدائیان، سید محمد جعفر قاضی و سیامک برقی،در بخش سنتور به حامد علی عباسی، صدف امینی و علی اکبر فضائلی ، در بخش ویلن ایرانی به حجت قدسی، نوشین هاشمیان و صمد برقی در تار به مسعود خادمی اسلام، امیر احدی ، امیر قدسی و سیاوش موسوی زاده، در سه تار به شاداب شایگان ، محمد محمدی، میثم جهانی و اسد عطاالله ایمانی، در خوانندگی به نیما حسینیان، مهرداد میرزایی، بهنوش بهنام نیا، در بخش عود به مهدی پورآقا، در بخش قانون به سحر هاشمی، حدیثه شرح قاموس، در نی به سیاوش محمدی، ناصر قاسمی شرودانی، در بخش حفظ یک سوم دریف به احسان داداش پور و مینا نیزاری نوازنده سنتور، در حفظ یک دوم ردیف به سعید شفیعی بزری نوازنده سنتور و امیر قدسی نوازنده تار و در حفظ تمام ردیف به سعید آذرنوش نوازنده تار و مهدی ملایی بردشاهی نوازنده سه تار، در بخش پیانو به امیر محمد دارابی، فرزان فدوی، نینا بحری،در بخش گیتار فلامنکو به سپهر افلاطونیان، حسین کمانی و جواد کیازاد، در گیتار کلاسیک به آریا واحدی،‌آرمین تیموری ، در فلوت به شایان حاصلی و آریا ذابحی ، در کلارنیت به مونا مطبوع ریاحی و در بخش ویلن به سنا معزز،الیانا فروهری و میلاد عالمی اهدا کردند همچنین در بخش ویولن کسی موفق به دریافت جایزه داوران نشد.

دومی های برگزیده

هیئت داوران جایزه دوم و لوح تقدیر خود را به امیر علی پارسائی، وحید رجبی زرگر آبادی،مهراد ملک پور،مصطفی عبدی راد:گیتار فلامینکو،نوید زنده آوه:گیتار کلاسیک،روشنک نوشی:فلوت ، سروش عمومی:فلوت، علیرضا آزادی:کلارینت، آوا نازحسنی، سپیده معزز، علی ابراهیمی یگانه، سرمد انکشافی:ویولن کلاسیک، شادی ابوالحسنی،سمیرا خاکساری، سیاوش کرمی:سه تار، مهدی کلیائی:عود، نوید انصاری، سالار مسعودیان، محمد صادق محمد علیپور، سید حامد موسوی:تنبک، امیر قدس، علیرضا پاک نیا، سیامک صادقی گردکانه، رضا کاشی، متین اسحاقی:تار،فرزاد محمد ظاهری، پریسا قاضی اصفهانی، محمد محمد بیگی:ویولن ایرانی،فرزاد سید ابراهیم، سید رامتین نظری جو، نکیسا علی حیدری،کژوان ضیاء الدین:سنتور، مریم افتخاری، آفرین نظری جو:قانون،علی محمد شاهی، رحمت تک دهقان، سید مسعود موسوی:خواننده، سید میلاد موسوی، سینا دانش:کمانچه، مجید برهانی و سیاوش طالبی:نی اهدا کردند.

اسامی سومی ها

همچنین داوران ششمین جشنواره موسیقی جوان جایزه سوم خود را نیز به پوریا کریمان ، زهره دهرویه، فرشاد فتاحی، سعید صادقی، خشایار برومند:گیتار فلامینکو، افشین رفیعی اشلقی،علیرضا کریمی:گیتار کلاسیک، فرزاد سلیمیان ریزی ، شبنم حسین زاده: فلوت، مینیلی دانیلیان، بهار توسلی:کلارینت، شبنم مقیم، نادر مستعان:پیانو کلاسیک، وفا حمیدی، صدف حقی:ویولن کلاسیک، امیرضا پاکنژاد، روزبه صباغ، شهرام شیری:سه تار، مجید یحیی نژاد اصل:عود، همایون جهانشاهی، محمد حسن علیپور مجید کلانتری:تنبک، روشنک مهدی، محمد احسان شهبازی، سپهر سراجی، محمد جواد شاهی:تار، کسری خدیور،تیرداد امین زاده ،محمد عرفان کاظمی ، نسیم اسد فلسفی زاده، سمیرا ملحوظ:ویولن ایرانی، پرهام ارجمند، مینا نیزاری، نیما حاجی عبدالرحیم، سعید شفیعی برزی سنتور، سوگل عابدینی، حورا مصلحی:قانون، چکاد فشارکی، مهرزاد اعظمی کیا، حسین سلیمانی کمانچه، محمد روتیوند غیاثوند و سید علی حسینی:نی تقدیم کردند.

درحاشیه

- "جواد کیازاد "نوازنده گیتار ،یکی از سه برگزیده هیئت داوران دربخش تکنوازی موسیقی کلاسیک بود که هنگام ورود به تهران سواربرماشین مسافرکشی شده و ساز خود را به درخواست راننده خودرو در صندوق عقب ماشین گذاشته ولی هنگام پیاده شدن، راننده ماشین از دادن ساز این پسر خودداری کرده و با سرعت فرار می کند واو بدون ساز مقابل تالار وحدت می ماند و این درحالی است که گویا فقط دو ساعت تا شروع داوری ها وقت باقی مانده بود و بالاخره این نوازنده از خیابان جمهوری سازی تهیه می کند و خود را به مسابقه می رساند و درنهایت موفق به کسب عنوان بهترین نوازنده گیتار می شود.

- ذوق زدگی هنرجویان جوان هنگامی که روی سن می آمدند و قطعه ای را اجرا می کردند یکی از بخش های جذاب برنامه بود .

- زمانی که دو کودک ده ساله "امیر محمد دارابی " نوازنده پیانو و "رضا رحیمی نیا" خواننده به روی صحنه آمدند و برنامه های خود را اجرا کردند مورد تشویق فراوان قرار گرفتند .