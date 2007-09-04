18 شهریور زمان برگزاری اجلاس بین المللی عراق / ادامه تلاش ها برای بازگشت اقلیت به روند سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، نوری المالکی روزگذشته درکنفرانس مطبوعاتی در بغداد اعلام کرد: کنفرانس گسترده کشورهای همسایه عراق هفته آینده یعنی درنهم ماه جاری میلادی( هجدهم شهریور) دربغداد برگزارمی شود.

نخست وزیرعراق همچنین دراین باره خاطرنشان کرد: فعالیت های سیاسی که اخیرا کشورهای همسایه آغاز کردند، بیانگر اعتقاد آنان به مقابله با تروریسم است.

وی تاکید کرد: دراین نشست اعضای دائم شورای امنیت و نمایندگان 8 کشور صنعتی نیز شرکت می کنند.

المالکی درباره آزادی اسرا گفت : نبود امکانات دردستگاه قضایی برای رسیدگی به امور زندانیان سبب شد تا آزادی زندانیانی که اتهاماتشان ثابت نشده است به تاخیر بیفتد.

وی درادامه خبر داد که درروزهای گذشته هزار و 960 زندانی به علت به اثبات نرسیدن اتهاماتشان آزاد شدند.

المالکی با اشاره به توافقات چهارجانبه بین کردها و شیعیان عراق و انتقادهای برخی گروه های سیاسی عراق و سفیرآمریکا دربغداد از این توافقات، گفت: این ائتلاف درواقع پاسخی به رکود روند سیاسی عراق است.

نخست وزیرعراق درادامه این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تغییر نام قانون پاکسازی حزب بعث به قانون بازخواست وعدالت ،اظهار داشت: پیش نویس این قانون آماده و حاضر است و بحث و بررسی ها درباره آن از سوی کمیته مقدماتی متشکل از گروه های سیاسی صورت گرفته است و به این ترتیب این پیش نویس به شورای سیاسی امنیت ملی ارائه شد و این شورا آن را برای بررسی و تصویب دراختیار پارلمان قرارمی دهد.

این قانون درصورتی که به تصویب پارلمان عراق برسد؛ به شمار زیادی از اعضای حزب سابق بعث عراق اجازه بازگشت به مناصب دولتی و همچنین دریافت حقوق ماهیانه می دهد.

وی همچنین افزود: بعد ازآنکه پارلمان عراق کارخود را( بعد از دوره تعطیلات) آغازکند، اسامی وزرای جدید را به منظور جایگزینی وزرای سه جناح که از دولت عقب نشینی کردند به پارلمان ارائه می کنم.

المالکی ابرازامیدواری کرد که گزارش "رایان کروکر" و "ژنرال پتریوس" درباره اوضاع امنیتی عراق که هفته آینده به کنگره ارائه می شود، مثبت باشد.

نخست وزیرعراق درپایان ازانجام تلاش ها برای بازگشت اقلیت اهل تسنن به روند سیاسی عراق خبر داد.