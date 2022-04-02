سه مظنون به قتل در روستای «دمچنار» بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید بالش زر افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای «دمچنار» از توابع شهرستان بویراحمد، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: در بررسی مأموران مشخص شد شخصی در روستای «دمچنار» از توابع شهرستان بویراحمد توسط چند نفر با اسلحه گرم به شدت مجروح و متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد پس از تلاش شبانه روزی و با انجام تحقیقات پلیسی گسترده، محل تردد و مخفیگاه ۲ نفر از مظنونین به قتل را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و یک نفر از مظنونین به قتل با همکاری خانواده خودش را به پلیس معرفی کرد.

بالش زر با اشاره به اینکه مأموران از مظنونین به قتل ۳ قبضه سلاح گرم کشف و ضبط کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده و بررسی بیشتر موضوع در دستور کار پلیس قرار دارد.