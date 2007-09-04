به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری که در غیاب آیت الله علی مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری، در آیین گشایش دومین اجلاسیه چهارمین دوره این مجلس سخن می گفت ، اظهار داشت : در نظام جمهوری اسلامی محوریت ولایت فقیه است که به این نظام مشروعیت می بخشد و از آنجا که مهمترین و سرنوشت سازترین رکن کشور مبعوث خبرگان، ملت است ، مجلس خبرگان از مهم ترین ارکان ایران اسلامی به حساب می آید .

وی افزود خبرگان رهبری ابتکار بی نظیر و سرنوشت ساز و بزرگ در جمهوری اسلام بود که در اوایل کار این مجلس برخی رندانه در فعالیت های آن کارشکنی می کردند و تشکیل چنین مجلسی را تضعیف جایگاه رهبری می دانستند اما امام خمینی ( ره ) فرمودند : مجلس خبرگان تقویت رهبری است .

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: هنگامی که جامعه ببیند هشتاد فقیه با شرایط ویژه فردی را برای رهبری نظام انتخاب کرده و بر تداوم شرایط رهبری او پافشاری می کند اطمینان بیشتری می یابند و نفس حضور خبرگان رهبری مایه آرامش خاطر ملت و حفاظت از کشور است .

او تصریح کرد : در زمان ائمه معصوم ، مقام ولایت منصوص بود و در دوره خلافت نیز خلف از طریق ارث و شورا تعیین می شدند و این تجربه تکرار نشد اما برای نخستین مرتبه پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی و با راهنمایی معمار کبیر انقلاب ارگانی برای ضمانت سلامت مقام رهبری و تداوم شرایط رهبری او ایجاد شد که امروز این تیزبینی امام خمینی (ره) قابل ستایش است .

وی ادامه داد : در حساس ترین شرایط که امام راحل (ره ) دیده از جهان فروبست و جنگ هنوز تداوم داشت و شرایط کشور شکننده بود و نگرانی جامعه را فرا گرفته بود و دوره فطرت برای انقلاب اسلامی به وجود آمده بود ، خبرگان ملت با سرعت وارد عمل شده و با مشخص کردن مقام ولایت نقش اساسی خود را در استمرار حرکت طبیعی چرخ کشور ایفا کردند .

نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری با طرح این مسئله که خبرگان ملت از نظر کیفی بیشتر می توانند در امور کشور موثر و نفش آفرین باشند، اظهار داشت : اگر خبرگان ملت بخواهند وظایف مهم عملی برعهده گیرند و در سطح بالایی در امور جاری کشور دخالت نمایند و فعال تر در عرصه های مختلف حضور داشته باشند، از نظر شرعی و قانونی مانعی وجود ندارد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجلس خبرگان رهبری را به نیروهای مسلح کشور تشبیه کرد و گفت : نیروهای مسلح که با هزینه های گزاف در کشورها وجود دارند، تا زمانی که جنگی صورت نگیرد وارد میدان عمل نمی شوند اما نقش آنها در زمان جنگ بسیار روشن است و اهمیت وجود چنین نیرویی انکارناپذیر است .

وی درعین حال خاطر نشان کرد : نیروهای مسلح کشورها در زمان صلح برای خود برنامه کاری دارند و رزمایش هایی را نیز برگزار می کنند و خبرگان ملت نیز که با هزینه اندک در حساس ترین مقطع تاریخی کشور ایفای نقش می کنند و از فطرت و خلا در جایگاه رهبری نظام جلوگیری و از این طریق خطر دشمنان طماع را دفع می کند، در این دوران نیز بیکار ننشسته و نفس حضور خبرگان ملت مایه آرامش خاطر مردم و صیانت از کشور است .

نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری متذکر شد : قدرت عظیم و خلاق خبرگان رهبری برای یک لحظه حساس و به منظور پیشگیری از خطر و دفع خطر در زمان فطرت ، ایجاد شده اما اکنون نیز اعضای این مجلس از طریق نظارت بر تداوم شرایط رهبری نظام ( که گزارشات آن به رهبر معظم انقلاب و مجلس ارائه می شود ) و همچنین روشنگری در جامعه ، در عرصه های مختلف فعال هستند .

ادامه دارد ....