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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

منطقی خبر داد:

بهره‌برداری از خط تولید پژو پارس در مصر تا پایان شهریور ماه

بهره‌برداری از خط تولید پژو پارس در مصر تا پایان شهریور ماه

خط تولید پژو پارس در مصر با ظرفیت سالانه 2500 دستگاه تا ماه جاری راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به رشد نیاز بازار مصر و شمال آفریقا ظرفیت تولید این کارخانه تا 5 هزار دستگاه در سال افزایش خواهد یافت.

وی گفت: خط تولید پژو پارس در مصر در مکانی ایجاد شده که پیشتر انواع محصولات پژو از جمله 405 تولید می شده و به همین دلیل بخشی قابل توجهی از قطعات این خودرو داخلی سازی شده است.

منطقی افزود: برنامه ایران خودرو در مصر ، تولید به صورت CKD است که بر اساس آن بخشی از قطعات پژو پارس با تایید ایران خودرو از بازار داخلی مصر تامین خواهد شد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه تولید آزمایشی اولین خودرو پارس در کشور مصر در هفته اول شهریور ماه سال جاری با موفقیت انجام شده است، گفت: خودرو فوق پس از طی مراحل تولید در خطوط بدنه سازی ، رنگ و تزئینات از جهت شاخص های کیفی نتایج قابل قبولی در این مراحل کسب نموده است.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل بهبود کیفی و فاز تجاری سازی آن طی یک ماه آینده آماده ورود به بازار مصر خواهد بود. منطقی به ظرفیت این خودرو در کشور مصر اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت نهایی تولید خودرو در مرحله تولید انبوه سه دستگاه در ساعت می باشد.

وی همچنین در رابطه با ویژگی های این خودرو گفت: خودرو پارس تولید در کشور مصر از نوع معمولی آن بوده که با توجه به کاهش تعرفه های گمرکی برای موتورهای 1600 سی سی ، موتور TUS  بر روی این خودرو نصب می شود.

کد مطلب 545761

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