افراد اتیسم قبل از ۶ سالگی خدمات توانبخشی را دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین نعمتی گفت: خدمات کاردرمانی برنامه ریزی شده، مداوم و منظم، می‌تواند به کودکان طیف اتیسم در داشتن زندگی مستقل، کمک کند.

وی افزود: کودکان طیف اتیسم در تست‌های مربوط به تشخیص سندرم طیف اتیسم (ASD)، دارای نتایج غیر نرمال هستند. مثلاً این کودکان حس‌های متمایزی را در فرایند رشدی دارند و چون فرایند حسی – حرکتی و یکپارچگی حسی انسان برای زندگی عادی و معمول بسیار حائز اهمیت است، افراد طیف اتیسم در این زمینه با مشکل روبه رو می‌باشند.

نعمتی ادامه داد: کودکان طیف اتیسم که هایپرسنس باشند، به دلیل اینکه محرک را به صورت بیش حسی و شدید احساس می‌کنند (برای مثال در لمس شدن مشکل دارند)، و اگر هایپو سنس باشند، محرک‌های عادی برای فرد نمی‌تواند عکس العمل لازم را ایجاد کند، در زندگی روزمره با مشکل روبه رو می‌شوند.

این فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در زمینه روند توانبخشی برای کودکان اتیستیک، گفت: این کودکان با تشخیص اولیه از سوی روانپزشکان و یا فوق تخصص نورولوژی اطفال، به بخش‌های کاردرمانی ارجاع داده می‌شوند که در بدو ورود این کودکان به برنامه توانبخشی، با انجام تست‌های مربوطه و بر اساس نوع و شدت بیماری، طبق پروتکل‌های تخصصی و استاندارد، برنامه توانبخشی در حیطه کاردرمانی و در صورت نیاز، همزمان در حیطه‌های گفتاردرمانی و…، خاص هر یک از بیماران تدوین می‌شود.

وی افزود: در فرایند توانبخشی، از طریق پروتکل یکپارچگی حسی، حس‌های پایه‌ای کودک را تعدیل می‌کنیم تا بتوانیم در مرحله بعد، اعمال حسی-حرکتی و درکی -حرکتی کودک را ارتقا ببخشیم.

کاردرمانگر کلینیک پزشکی-توانبخشی، گفت: در فرایند درکی-حرکتی، چالش‌های کودک در حین حرکت را به تدریج افزایش می‌دهیم و همزمان، حافظه کاری و عملکردهای چند جانبه او را تقویت می‌کنیم تا کودک بتواند از همه قابلیت‌های مغزی خود استفاده کند.

وی تاکید کرد: خدمات کاردرمانی، علاوه بر اینکه بر عملکرد حسی-حرکتی افراد اتیسم مؤثر است، هماهنگی حرکتی در اندام این افراد را ارتقا می‌دهد و سعی می‌کند تا در بازه زمانی مشخص، پیشرفت در عملکرد جسمی داشته باشد که با توجه به نیاز و شرایط هر یک از بیماران، خدمات کاردرمانی جسمی می‌تواند همزمان با خدمات کاردرمانی ذهنی و گفتاردرمانی، و با کمک گروهی از متخصصان مختلف حوزه توانبخشی (Teamwork) به بیمار ارائه شود.

نعمتی در پاسخ به سوالی مبنی بر سن مناسب برای دریافت این خدمات، اظهار داشت: با توجه به فرایند رشد مغزی، هر چه افراد در سنین پایین‌تر به ویژه قبل از ۶ سالگی در برنامه توانبخشی قرار بگیرند، تأثیرات خدمات روی بیمار بسیار بیشتر و چشمگیرتر خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: افراد اتیستیک اگر در سنین رشد، به صورت مداوم و منظم، خدمات کاردرمانی جسمی و ذهنی دریافت کنند، نتایج حاصل از توانبخشی بیمار بسیار بیشتر و تأثیرگذاری آن در داشتن زندگی مستقل و انجام کارهای شخصی، به مراتب بیشتر است.

نعمتی، تداوم در دریافت خدمات توانبخشی و پیگیری دوره‌ای آن در بزرگسالی را در تقویت فعالیت‌های روزمره زندگی شخصی و عملکرد کاری (اکیوپیشنال پرفورمنس)، بسیار حائز اهمیت دانست.

وی تصریح کرد: لازمه تأثیرگذاری و ماندگاری آثار خدمات توانبخشی در بیمار، اجرای برنامه منظم و مداوم توانبخشی است، چرا که با توقف آن، قابلیت‌های به دست آمده توسط بیمار، به مرور کاهش می‌یابد.

نعمتی در پایان، با اشاره به امکانات توانبخشی در سطوح مختلف طیف اتیسم در کلینیک پزشکی-توانبخشی که تحت نظر اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی فعالیت می‌کند، افزود: همه خدمات حوزه کاردرمانی تا دیگر خدمات مورد نیاز افراد طیف اتیسم از ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین خدمات، در این کلینیک موجود است و با توجه به شرایط و نیازهای هر یک از این افراد، خدمات توسط درمانگران با تعرفه دولتی و حتی در خصوص برخی خدمات، به صورت رایگان ارائه می‌شود.