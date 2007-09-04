پیشرفت های هسته ای ایران؛ پیروزی ملت و ناامیدی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ روزنامه لوموند در گزارشی از پیشرفت هسته ای ایران نوشت :‌ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اخیرا اعلام کرد که کشورش بیش از سه هزار سانتریفیوژ را راه اندازی کرده و هر هفته نیز یک سری جدید از این دستگاه ها راه اندازی می شوند؛ این درحالی است که این خبر به معنای این است که جمهوری اسلامی یک مرحله دیگر را پشت سر گذاشته که به قوی تر شدن تهران می انجامد، اما دیپلمات های غربی به چنین پیشرفت هایی شک و تردید دارند.

نیروگاه هسته ای بوشهر

لوموند افزود:‌ اظهارات احمدی نژاد نشان از بی اعتمادی وی به شورای امنیت سازمان مل متحد دارد که از دسامبر سال گذشته میلادی دو قطعنامه علیه ایران و جهت مجازات این کشور برای ادامه فعالیت های هسته ای به تصویب رسانده است.

لوموند در ادامه ادعا می کند که ممکن است چنین پیشرفت هایی که از سوی رئیس جمهوری ایران مطرح شده تاحدودی مبالغه آمیز باشد و هیچ نشانه ای وجود ندارد که ایران به چنین پیشرفت هایی دست یافته است.

براساس گزارش 30 اوت آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا ‌١٩ اوت ‌٢٠٠٧ میلادی دوازده آبشار ‌١٦٤ سانتریفیوژی بطور همزمان فعال بودند و با UF6 تغذیه می شدند، یکی دیگر از آبشارها بدون UF6 فعال بود، آبشار دیگری درحال آزمایش در خلا، و ‌٢ آبشار دیگر در دست ساخت بودند.

دیپلمات های غربی عقیده دارند که ایران در ماههای اخیر روند تزریق گاز به سانتریفیوژها را آهسته کرده، اما این دیپلمات ها نمی دانستند که علت این مسئله چیست و اکنون هم اعلام می شود که ایران به سه هزار سانتریفیوژ دست یافته است.

این درحالی است که پیشنهاد احمدی ن‍ژاد به آژانس به اختلافاتی میان محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه منجر شده است.

این کشورها از توافق ماه اوت میان آژانس و ایران انتقاد کرده اند. براساس این توافقنامه، ایران تا ماه نوامبر زمان دارد به یک رشته از موضوعات درباره برنامه هسته ای خود پاسخگو باشد.

واشنگتن، پاریس و لندن این توافق را یک مانور ضعیف برای جلوگیری از تصویب مجازات های جدید در سازمان مل متحد دانسته اند.

البرادعی عقیده دارد که هفته های آینده شاید آخرین شانس برای اینکه ایرانیان حسن نیت خود را اثبات کنند، باشد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه تکرار کرد که ملت ایران پس از هر قطعنامه یک قدم جدید در مسیر پیشرفته هسته ای برداشته است.

محمد البرادعی

جالب توجه است که رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در آخرین سخنان خود تصریح کرد : بطور رسمی اعلام می کنم که از نظر ما موضوع پرونده هسته ای ایران خاتمه یافته است.