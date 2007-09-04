بوش در بازگرداندن آرامش به عراق شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز با بیان این مطلب، در سرمقاله امروز خود که به عراق اختصاص داد، نوشت : با گذشت شش ماه از اجرای استراتژی افزایش شمار نظامیان آمریکایی درعراق، شاهد شکست این استراتژی رئیس جمهور آمریکا هستیم.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، تا چند روز دیگر ژنرال "پتریوس" و "رایان کروکر" گزارش خود از روند اوضاع عراق و تاثیر استراتژی افزایش شمار نیروها بر تحولات این کشور را به کنگره آمریکا ارئه می دهند و این در حالی است که ناآرامی ها در اطراف بغداد همچنان ادامه داشته و این ناآرامی ها هم اکنون به اغلب نقاط عراق کشیده شده است.

برهمین اساس، بازنگری عملکرد این استراتژی در شش ماه گذشته و توجه به میزان آوارگان عراقی در این مدت، تحولات سیاسی و احساسات مردم عراق که تحت حضور پرشمار نیروهای خارجی زندگی می کنند نشان می دهد که طرح مورد نظر جرج بوش در بازگرداندن آرامش به عراق توفیقی کسب نکرده است.

به گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در شش ماه گذشته میزان آوارگان عراقی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز همراه بوده است.

به نوشته لس آنجلس تایمز، علاوه بر بعد امنیتی، در شش ماه گذشته هیچ اتفاق مثبتی در فضای سیاسی عراق رخ نداده و همچنین مجلس این کشور نیز قانونی را که به برقراری آشتی ملی کمک کند، وضع نکرده است.

به گفته مقامهای نظامی آمریکایی و عراقی، شمار کشته ها در عراق در طی ماه های اخیر 51 درصد کاهش یافته، اما این کاهش فقط مربوط به بغداد است و در سایر مناطق عراق، ناآرامی ها و در نتیجه شمار کشته ها در این کشور افزایش یافته است.

لس آنجلس تایمز در حالی خبر از شکست طرح استراتژی افزایش شمار نیروها در عراق می دهد که فرماندهان آمریکایی مستقر در عراق نظری بر خلاف آن دارند و پیش بینی می شود ژنرال پتریوس در گزارش خود به کنگره آمریکا صحبت از مثبت بودن نتایج طرح افزایش شمار نیروها در عراق به میان آورد.

از این گذشته، در حالی که جامعه آمریکا در انتظار گزارش فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و سفیر آمریکا در بغداد درباره اوضاع عراق هستند، بوش روز گذشته در سفری غیر منتظره وارد عراق شد و با سران این کشور و نظامیان آمریکایی مستقر در آن دیدار کرد.