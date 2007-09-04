دخالت ناتو در افغانستان باید پایان یابد

به گزارش خبر گزاری مهر،"راینهارد بوتی کوفر" در گفتگو با مجله تاگس اشپیگل آلمان گفت : عملیات نظامی نیروهای ناتو در افغانستان که از طرف آمریکا هدایت می شود نه تنها امنیت را در افغانستان برقرار نکرده، بلکه آن را به خطر انداخته است . برای اینکه عملیات بازسازی در افغانستان پیشرفت کند و امنیت در این کشور برقرار شود باید عملیات نظامی نیروهای ناتو از جمله آلمان در این کشور پایان یابد.

وی افزود : عملیات نظامی نیروهای ناتو در افغانستان که قربانیان غیر نظامی زیادی را به همراه داشته است سبب ایجاد نفرت و انزجار افکار عمومی از سربازان بین المللی در این کشور شده و بر قدرت طالبان افزوده است .

رئیس حزب سبز آلمان تاکید کرد: اگردخالت های نظامی نیروهای بین المللی از جمله نیروهای ناتو درافغانستان پایان نیابد؛ اوضاع سیاسی در افغانستان بهبود نمی یابد و شانس اینکه افغانها بتوانند یک بار دیگر اداره سرزمینشان را مستقلا به دست بگیرند کمرنگ می شود.

کوفر ابراز عقیده کرد: عملیات های نظامی گروه ها و ائتلافها در افغانستان باید تحت عملیات ایساف( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان)و هماهنگ با حکومت کابل باشد و باید شرایطی فراهم شود که مسئولیت افغانها در حفظ امنیت کشورشان تقویت شود.

لازم به ذکر است حدود 35 هزار نیروی ایساف تحت فرماندهی ناتو از 37 کشور جهان به اضافه 15 هزار نیروی ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا هم اکنون در افغانستان حضور دارند .