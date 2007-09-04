تهدید رژیم صهیونیستی به قطع آب و برق نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حاییم رامون که یکی از شخصیت های بارز حزب کادیما(حزب حاکم رژیم صهیونیستی) به شمار می رود، گفت : ما باید یک جدول زمانی برای فلسطینیان تعیین و به آنها ابلاغ کنیم هر زمان که موشکی به مناطق اسرائیلی پرتاب می شود ما به مدت دو یا سه ساعت آب، برق و سوخت نوارغزه را قطع خواهیم کرد.

در همین راستا، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز تهدید کرد که اسرائیل در برابر مقاومت گروه های مبارز فلسطینی سکوت نخواهد کرد و در صورت تداوم حملات موشکی فلسطینیان، رهبران ارشد گروه های مقاومت فلسطین را ترور خواهد کرد.

منابع آگاه فلسطین نیز روز گذشته اعلام کردند که رژیم اشغالگر قدس قصد دارد در هفته های آینده نوار غزه را هدف حملات شدید قرار دهد و جزئیات این طرح در اختیار مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفته است.

لازم به ذکر است اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی اواخر مرداد به مدت چند روز سوخت رسانی به نیروگاه برق نوارغزه را متوقف کرده که در نتیجه آن، برق این منطقه قطع شده بود.

سوخت نیروگاه برق نوارغزه توسط شرکت اسرائیلی موسوم به دورآلون تامین وهزینه های آن از سوی اتحادیه اروپا پرداخت می شد.

70 درصد آب، برق و سوخت نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی تامین می شود.