۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

مشایی در گفتگو با مهر :

رسیدگی به پرونده تخریب مسجد همت را با جدیت پیگیری می‌کنیم

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با جدیدت پیگیر رسیدگی به پرونده تخریب مسجد تاریخی همت در مراجع قضایی هستیم.

اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند کند رسیدگی به پرونده تخریب مسجد تاریخی همت، افزود:ما وظیفه داریم که در محاکم قضایی شایسته پیگیر این امر باشیم که هستیم ، ولی در مجموع سیستم قضایی پیچیدگیهای خاصی دارد و شاید همین امر موجب کندی روند رسیدگی شده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد :  امیدواریم این پرونده هرچه سریعتر به نتیجه برسد و دادگاه رای نهایی آن را صادر کند تا عبرتی برای سایرین شود و از این پس شاهد وقوع چنین تخلفاتی در کشور نباشیم.

شایان ذکر است ، پرونده تخریب مسجد تاریخی همت بیش از 7 ماه است که در مراجع قضایی بلاتکلیف مانده و رسیدگی نشده است .

