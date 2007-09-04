اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند کند رسیدگی به پرونده تخریب مسجد تاریخی همت، افزود:ما وظیفه داریم که در محاکم قضایی شایسته پیگیر این امر باشیم که هستیم ، ولی در مجموع سیستم قضایی پیچیدگیهای خاصی دارد و شاید همین امر موجب کندی روند رسیدگی شده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد : امیدواریم این پرونده هرچه سریعتر به نتیجه برسد و دادگاه رای نهایی آن را صادر کند تا عبرتی برای سایرین شود و از این پس شاهد وقوع چنین تخلفاتی در کشور نباشیم.

شایان ذکر است ، پرونده تخریب مسجد تاریخی همت بیش از 7 ماه است که در مراجع قضایی بلاتکلیف مانده و رسیدگی نشده است .