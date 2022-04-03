به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در خصوص فعالیتهای حمایتی از بیماران نیازمند گفت: در ادامه طرح کمکهای دارویی و درمانی به بیماران نیازمند از سوی جمعیت هلال احمر، دهمین مرحله از این طرح در قالب کمکهای بلاعوض به مبلغ ۵۲ میلیارد ریال در استانهای سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد تا در مجموع در سال گذشته مبلغ یک هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال در این خصوص به استانها اختصاص داده شود.
وی افزود: این کمکهای بلاعوض به همت خیرین و از طریق سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفت و اولویت اصلی سازمان داوطلبان این است تا خدمات حمایتی به بیماران نیازمند همچنان ادامه داشته باشد و تلاش میشود تا پایان سال کمکهای بیشتری در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.
این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: بیماران نیازمند میتوانند پس از ارائه اسناد درمانی و دارویی و پس از انجام امور مددکاری، هزینه درمان و داروی خود را دریافت کنند. مسئولان جمعیت هلال احمر برای آرامش و خدمترسانی به مردم در آمادگی کامل هستند و جمعیت هلال احمر برای درمان شهروندان مبتلا به بیماریهای خاص که در بیمارستانها و مراکز درمانی با مشکل مواجهاند، تمام تلاش خود را خواهد کرد.
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