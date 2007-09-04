اردوهای تابستانی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در بیرجند پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی صبح امروز در آیین اختتامیه این دوره از اردوها اظهار داشت: در تابستان امسال خراسان جنوبی میزبان یک هزار و 45 نفراز دانش آموزان دختر و پسر تحت حمایت این نهاد در مقاطع مختلف تحصیلی از استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی بود.

محمد قریب تقویت بنیه روحی و جسمی، آشنایی با مسائل اجتماعی و سیاسی و بروز خلاقیت و نوآوری را از اهداف این اردوها عنوان کرد و اظهار داشت: در این اردوهای چهار روزه دانش آموزان از برنامه های آموزش اعتقادی، قرآنی، آشنایی با حرف و شاغل، بازدید از اماکن تاریخی، تفریحی و زیارتی استان بهره مند شدند.

وی همچنین به برگزاری اردوهای کشوری و منطقه ای در این مدت اشاره کرد و افزود: طی این مدت 210 نفر از دانش آموزان راهنمایی و متوسطه دختر و پسر به اردوگاه های اصفهان و تهران و 500 نفر نیز به اردوگاه شهید باهنر کرمان اعزام و از برنامه های فرهنگی و هنری بهره مند شدند.

وی هزینه برگزاری این دوره از اردوها را بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال ذکر کرد.

قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی به برنامه اوقات فراغت ویژه دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این نهاد در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: در راستای رشد و اعتلای فکری این قشر و استفاده بهینه آنان از اوقات فراغت، طی این مدت تعداد هزار و 400 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از خدمات تحصیلی 10 کانون دائم و موقت این نهاد بهره مند شدند.

مدیر اردوگاه یادگاران امام نیز در این مراسم گفت: طی تابستان سال جاری در این دوره از برنامه های مشاوره فردی و گروهی بر روی یک هزار نفر از دانش آموزان صورت گرفت.

محمد معمار افزود: طرح بررسی نظام ارزش ها که توسط مشارو این اردوگاه، توانست به عنوان طرح برگزیده خراسان جنوبی در بین 17 اردوگاه کمیته امداد سراسر کشور اجرا شود.