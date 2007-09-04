موافقت نسبی مجلس با طرح واگذاری مدیریت بیمارستانها به پزشکان عمومی

دکتر مسعود مسلمی فرد با عنوان این مطلب که طرح مذکور به نفع مردم و طرح پزشک خانواده است، به خبرنگار مهر گفت: انجمن پزشکان عمومی ایران از نمایندگان مجلس تقاضا دارد که این طرح را هرچه زودتر به تصویب برسانند.

وی افزود: با توجه به اینکه پزشکان عمومی، توان بالایی به لحاظ مدیریتی دارند و مردم نیز مدیر پاسخگو می خواهند، این طرح می تواند در این راستا، مورد توجه مسئولان و متولیان امر بهداشت و درمان قرار گیرد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در خصوص آخرین وضعیت طرح واگذاری مدیریت بیمارستانها به پزشکان عمومی، اظهار داشت: این طرح هم اکنون در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بوده و هنوز به تصویب اعضای این کمیسیون نرسیده است.

مسلمی فرد تصریح کرد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هنوز نتوانسته اند سایر نمایندگان را برای موافقت با تصویب این طرح، توجیه کنند.

وی در عین حال عنوان داشت: البته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقدند که 85 درصد نمایندگان با طرح مذکور موافق هستند اما برای اینکه در هنگام طرح آن در صحن علنی، مخالفتی پیش نیاید، همچنان مشغول رایزینی با سایر نمایندگان هستند.