روبات اسکیت باز ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات جدید محصول فکر خلاقانه آزمایشگاه روباتیک فوکوشیمای ژاپن بوده و در طراحی برنامه های آن دانشمندان به دنبال یافتن شیوه های مختلف برای ارایه حرکات مختلف از سوی آن بر روی سطوح از جمله اسکیت کردن بوده اند.

این روبات چهارپا "Roller-Walker " نام داشته به طوری که در پایانه هر پایش یک چرخ مخصوص در نظرگرفته شده که به روبات اجازه می دهد تا در حال حرکت بین دو حالت راه رفتن یا حرکت با استفاده از چرخ تغییر وضعیت دهد.

بر اساس گزارش "تکناباب" در حالی که این روبات در محیط اطراف پرسه می زند، هر چرخ دارای وضعیت مسطحی نسبت به سطح زیرین شده تا بیشترین ثبات ممکن را داشته باشد.

دانشمندان با فراهم آوردن امکان تغییر وضعیت از راه رفتن به اسکیت کردن در روبات، افزایش قابل توجهی در سرعت آن داده اند.