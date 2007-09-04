سه مرکز بازتوانی و ترک اعتیاد در خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پورصادقی شب گذشته در کارگروه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر چهار مرکز در سازمان بهزیستی درخصوص ترک اعتیاد و بازتوانی معتادین خراسان جنوبی فعالیت می کنند که از این تعداد یک مرکز به صورت دولتی از سال 84 شروع به فعالیت نموده و تاکنون تعداد 387 مریض را مورد پذیرش و 75 نفر را نیز مورد درمان نگه دارنده قرار داده است.

وی به دو روش درمان سم زدایی با متادون و درمان طبی در این مراکز اشاره نمود و افزود: به طور کلی 1181 نفر در خراسان جنوبی تاکنون تحت درمان قرار گرفته و 377 بیمار از سال 84 تاکنون در مرکز غیر دولتی بیرجند و 151 مریض نیز از ابتدای سال جاری به مرکز ترک اعتیاد فردوس مراجعه کرده اند.

پورصادقی به راه اندازی مرکز کاهش سلامت دراین استان اشاره نمود و افزود: این مرکز با هدف کاهش آسیب ها و پیشگیری از بیماری های واگیر دار ایجاد شده است و تا کنون بیش از 266 نفر را مورد پذیرش قرار داده است.

وی تاکید کرد: توزیع اقلام خوراکی ، پوشاک، لوازم بهداشتی به صورت رایگان و اشتغالزایی از جمله خدمات ارائه شده در این مرکز است.

پورصادقی خاطر نشان نمود: از میان مراجعه کنندگان به این مرکز، تاکنون30 نفرجهت آموزش به فنی و حرفه ای معرفی شده 20 نفر کاریابی و 1400 نفر نیز دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت نموده اند.