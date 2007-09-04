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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

معاون وزیر راه:

پروژه های حمل و نقل نقشی بی بدیل در توسعه کشور دارند

پروژه های حمل و نقل نقشی بی بدیل در توسعه کشور دارند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و ترابری گفت:پروژه های زیربنایی بخش حمل و نقل نقشی بی بدیل در توسعه همه جانبه کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد بخارایی عصر روز دوشنبه در مراسم بهره برداری پروژه تعریض پل فلزی لوشان در رودبار افزود: پروژه های حمل و نقل عامل اصلی توسعه در کشور هستند.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاری بیشتر در یک منطقه مستلزم توسعه پروژه های زیر بنایی بخش حمل و نقل است.

بخارایی خاطر نشان کرد: گیلان موقعیت خوبی برای توسعه زیرساخت های اساسی از قبیل آزاد راه، راه آهن، توسعه فرودگاه، بندر و ایجاد کمربندی ها و کنار گذرها دارد.

وی همچنین با اشاره به پل های اساسی کشور که در روانسازی ترافیک و تسهیل حمل و نقل کشورنقش دارند، افزود: پل جاجرود و لوشان به عنوان دو زیر ساخت مهم جاده ای نقش راهبردی در مقوله حمل و نقل دارند.

بخارایی عنوان کرد: به دستور صریح رئیس جمهور این دوپل کمتر از یک سال تعریض ومورد بهره برداری قرار گرفتند.

استاندار گیلان نیزدر این مراسم افزود: پل فلزی لوشان از لحاظ حجم کار ممکن است پروژه بزرگی نباشد ولی از بعد راهبری برای استان بسیار موثراست .

علی عبدالهی افزود: با تعریض این پروه حیاتی استان یکی از مشکلات اساسی استان یعنی ترافیک رفع شده است.

مدیر کل راه ترابری استان گیلان هم در این مراسم گفت: این پروژه یک دهانه 45 متری با عرض 11 متر است.

ناصر صادقی شهرستانی افزود: تابلیه پل کمپوزیت با تیرهای فلزی به صورت باکس دارای سه تیری بوده و پی پل به صورت شمع و ستون درجا است.

وی ادامه داد: همچنین وزن هر تیر 90 تن ، وزن ورق مصرفی 270 تن ، وزن میل گرد مصرفی 103 تن ، حجم بتن 730 متر مکعب ، آسفالت از نوع بیندر و توپکا است.

صادقی یادآور شد: هزینه تمام شده این پروژه،9میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

کد مطلب 545843

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