"28 اشتباه نویسندگان" فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، این کتاب که یک اثر ترجمه ای است به بررسی اشتباهاتی می پردازد که امکان دارد هر نویسنده ای مرتکب آن شود.

در این کتاب آمده است: اشتباهات نویسندگی شامل همه نوع نوشته می شود: از داستان و غیر داستان گرفته تا شعر، رمان، مقاله و گزارش. البته بعضی از این اشتباهات در برخی از قالب ها بیشتر اتفاق می افتد؛ پرهیز از آنها آثار شما بهتر خواهد شد.

دلتون در مقدمه کتاب می گوید: دلیل اینکه بسیاری از نویسنده های ما ناکام می مانند اشتباهات باورنکردنی آنها در کارشان است. یک قسمت از مشکل به این بر می گردد که بسیاری از نویسندگان ما دیر آمده اند و زود می خواهند بروند. آنها به استعداد اعتقاد دارند ولی به مهارت نه.

برخی از اشتباهاتی که در کتاب به آنها اشاره می شود عبارتند از: در کار نوشتن امروز و فردا نکنید. سعی نکنید بهترین اثر دنیا را خلق کنید و از شکست هم نترسید. در نقطه گذاری افراط نکنید، شخصی ننویسید، عام و جهان شمول بنویسید، از بازنویسی نهراسید، لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند، به انتقادها و نظرات همسر، دوست، فامیل و رهگذاران خیابان گوش نکنید، مایوس نشوید و...

جودی دلتون در سال 1931 در سینت پل مینه سوتا ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد. او در 39 سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود. از میان آثار او مجموعه کتابهای "کیتی"، "فرشته" و "پیشاهنگ ها" از همه مهمتر است. وی سال ها برای هنرجویان تدریس نویسندگی کرد و سرانجام در سال 2002 درگذشت.

"28 اشتباه نویسندگان" در 184 صفحه قطع رقعی و با قیمت 1550 تومان منتشر شده است.