  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

فایننشال تایمز فاش کرد؛

شبکه رایانه ای پنتاگون توسط ارتش چین هک شد

شبکه رایانه ای پنتاگون توسط ارتش چین هک شد

یک روزنامه انگلیسی فاش کرد: ارتش چین موفق به هک کردن شبکه رایانه ای پنتاگون شده است که نتیجه آن امکان به خطر افتادن سیستم های سازمان دفاعی آمریکا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معتبر انگلیسی زبان "فایننشال تایمز" فاش کرد، در ماه ژوئن حمله هکرهای ارتش چین علیه شبکه های رایانه ای پنتاگون صورت گرفت.

فایننشال تایمز به نقل از برخی مقامات آمریکایی که نامی از آنها برده نشده افزود: این حمله ها به دنبال تلاش چندین ماهه هکرهای چینی صورت گرفته است.

به نوشته این روزنامه، درحالی که پنتاگون از ارایه هرگونه توضیحی درخصوص اینکه چه کسی پشت این ماجرا قرار داشته است، اما برخی مقامات آمریکایی از دست داشتن ارتش چین در این ماجرا خبر داده اند.

این حمله به از کار افتادن یکی از سیستم های رایانه ای اداره Robert Gates وزارت دفاع آمریکا منجر شده است.

اکنون ارتش چین قابلیت های خود را برای انجام حملات هکری که به از کار افتادن سیستم های رایانه ای پنتاگون منجر شده، نشان داده است.

کد مطلب 545853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها