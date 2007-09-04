شبکه رایانه ای پنتاگون توسط ارتش چین هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معتبر انگلیسی زبان "فایننشال تایمز" فاش کرد، در ماه ژوئن حمله هکرهای ارتش چین علیه شبکه های رایانه ای پنتاگون صورت گرفت.

فایننشال تایمز به نقل از برخی مقامات آمریکایی که نامی از آنها برده نشده افزود: این حمله ها به دنبال تلاش چندین ماهه هکرهای چینی صورت گرفته است.

به نوشته این روزنامه، درحالی که پنتاگون از ارایه هرگونه توضیحی درخصوص اینکه چه کسی پشت این ماجرا قرار داشته است، اما برخی مقامات آمریکایی از دست داشتن ارتش چین در این ماجرا خبر داده اند.

این حمله به از کار افتادن یکی از سیستم های رایانه ای اداره Robert Gates وزارت دفاع آمریکا منجر شده است.

اکنون ارتش چین قابلیت های خود را برای انجام حملات هکری که به از کار افتادن سیستم های رایانه ای پنتاگون منجر شده، نشان داده است.