خودروی کاملا زیستی کارخانه فیات عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی جدید زیستی "فیات پاندا ایر" نام دارد. پاندا ایر مجهز به یک موتور دوسیلندر توربین متراکم است که حداکثر 80 اسب بخار قدرت دارد.

این خودروی جدید دارای سیستم "مالتی ایر" (چندهوایی) بوده و از سیستم دوگانه سوز بنزین و گاز مایع متان- هیدروژن، تبادل "ام تی ای" و دستگاه "روشن و خاموش" برخوردار است.

دستگاه روشن و خاموش (Stop & Start)، سیستمی است که در ترافیک های سنگین شهری به منظور کاهش آلودگی های ناشی از روشن بودن خودرو در حالت درجا به طور خودکار موتور را خاموش و پس از آنکه راننده پدال ها فشار داد دوباره روشن می کند. این خودرو توانسته است رکورد انتشار "دی اکسید کربن" را با 69 گرم در هر کیلومتر به نام خود به ثبت برساند.

تمام مواد به کار رفته در بدنه داخلی و اتاق "پاندا ایر" سازگار با محیط زیست هستند و شامل موادی می شوند که یا به منشای طبیعت باز می گردند و یا قابل بازیافت هستند. به ویژه تمام تجهیزات داخل اتاق از الیاف طبیعی چون پنبه و کتان و رشته های میوه نارگیل ساخته شده و جنس لوازم یدکی از مواد تجزیه پذیر زیستی است.

پانل های خارجی از رزین های زیستی عبوردهنده نور و بدنه با لایه مات ساخته شده است.

براساس گزارش Earthtimes، این خودروی جدید بسیار کم مصرف بوده و از فولاد نسل جدید و کپسول گاز متان پیچیده در الیاف کربنی برخوردار است.

بنابراین گزارش، خدمات زیستی این خودرو با فناوری Blue &Me که درواقع کلید "یواس بی" است، ادامه می یابد. به کمک این فناوری امکان ثبت میزان مصرف و انتشار آلودگی وجود دارد. این اطلاعات می توانند به رایانه منتقل شوند و به راننده کمک کنند تا سبک و رفتار رانندگی خود را با شرایط زیستی سازگار کند.