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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۲۲:۲۱

با امضای مخبر؛

مصوبه انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب به حساب بدهی دولت ابلاغ شد

مصوبه انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب به حساب بدهی دولت ابلاغ شد

مصوبه انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب به حساب بدهی دولت با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، مصوب کرد بدهی شرکت توسعه منبع آب و نیروی ایران به بانک تجارت (به مبلغ ۲۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۷۱ ریال) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به مبلغ ۹۵۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۹۰ ریال) جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ فوق‌الذکر، به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به‌روزرسانی شود.

کد مطلب 5458569

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