مذاکرات پنهانی احمد قریع با مقام های رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، به گفته این منابع، احمد قریع به طور عملی و با کمک صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اداره مذاکرات محرمانه فلسطینی-اسرائیلی را بر عهده دارد.

منابع نزدیک به قریع، ترجیح دادند که تا پیش از دستیابی به توافق با اسرائیل، جزئیات این مذاکرات فاش نشود.

بنابراعلام این منابع، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، قریع را برای مذاکره با طرف اسرائیلی انتخاب کرده است زیرا وی به توانایی های قریع برای دستیابی به توافقات نهایی با اسرائیل اطمینان دارد به ویژه اینکه قریع در امضای توافقنامه اسلو دست داشت.

منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند که طرف فلسطینی تلاش می کند پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در پاییز سال جاری، با طرف اسرائیلی به توافقات نهایی درباره تشکیل دولت فلسطین و دیگر مسائل از جمله مسئله آوارگان، قدس و برچیده شدن شهرک های صهیونیست نشین دست پیدا کنند.

پرز که اخیرا با مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن دیدارهایی انجام داده، اعلام کرده است تلاش می کند پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح و با افزایش کمک های اقتصادی و مذاکرات سیاسی با فلسطینی ها، به چارچوبی برای صلح برسد.

کنفرانس بین المللی صلح که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده است؛ قرار است با مشارکت فلسطینی ها، اسرائیل و برخی کشورهای عربی و تحت نظارت آمریکا با هدف پایان بخشیدن به مناقشه فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی برگزار شود.