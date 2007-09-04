آخرین مهلت بازنشستگان برای ثبت نام سهام عدالت

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بنا بود زمان نام نویسی جهت دریافت سهام عدالت تا 24 شهریور ماه باشد اما به جهت تعداد بالای بازنشستگان قرار شد مهلت نام نویسی تمدید و تا پایان ماه جاری این امر در شعبات انجام شود .

وی تصریح کرد : ثبت نام از بازنشستگان شهرستانهای استان تهران و سایر شهرستانها انجام شده اما هنوز این امر در ارتباط با تهران بزرگ که دارای بیشترین تعداد بازنشسته( 250 هزار نفر) در سراسر کشور است ، هنوز انجام نشده است .

خبازها اظهار داشت : با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب اغلب قشر بازنشسته، امیدواریم قبل از پایان سال 86 ، سهام عدالت به بازشستگان پرداخت شود.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، از بازنشستگان تامین اجتماعی خواست هر چه سریعتر برای نام نویسی اقدام و به شعبات تامین اجتماعی مراجعه کنند.