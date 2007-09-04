"چکاوک" کنسرت برگزار می کند

رضا شایسته سرپرست گروه موسیقی "چکاوک" با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : این کنسرت در دو بخش برگزار می شود بخش نخست کنسرت در دستگاه همایون با سه تصنیف "یادت می آید"و"بازگشته "ازاستاد تجویدی و"موج آتش" اثر همایون خرم و دو مقدمه همایون اثر "فرامرز پایور" و "رنگ ژاله" اثر حسینعلی ملاح است .

قطعه "گریه لیلی" اثر اسدالله ملک، تصنیف "گلنار" اثر مجید وفادار و "رنگ دشتی" اثر مرتضی محجوبی نیزاز مجموع قطعات بخش دوم هستند که در دستگاه شور اجرا می شود.

"پروانه حاج غلام حسینی " نوازنده تار،"مینو قاسم پور" قانون، "آرش صمیمی "نی و فلوت ، "شهاب خوشخو " سنتور، " سانوا عندلیبی" عود ، "مجید خباز" تنبک ، " پدارم غلامی"،"مجید حبیبی"،"بهنام براز"،"احسان رحیمی نژاد" ،"سعید کاشف "،"محمدرضا چارخواه"،"موسیقی فرشاد" و "پرستوابوالفتحی" نوازندگان ویلون از اعضا گروه موسیقی "چکاوک" هستند.